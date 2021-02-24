В Польше ужесточат ограничения в связи с пандемией COVID-19
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил об ужесточении в стране ограничений в связи с пандемией коронавируса. О дополнительных мерах он сообщил в среду, 24 февраля.
На большей части территории страны сохранят текущий уровень ограничений, исключением станет Варминьско-Мазурское воеводство. Там ученики 1–3-х классов школ вернутся к дистанционному обучению, закроются торговые центры, отели, кинотеатры, театры, бассейны и музеи, пишет газета Rzeczpospolitej.
В регионе на 100 тыс. жителей приходится 45 новых заболевших COVID-19 ежедневно при среднем показателе по стране в 20 случаев. В этом же воеводстве интенсивно распространяется «британский» штамм коронавируса.
По словам Недзельского, власти решили «ввести обязательный 10-дневный карантин для лиц, въезжающих с южного направления» (страны ЕС). Условием освобождения от карантина будет тест на коронавирус, выполненный не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.
В среду в Польше выявили более 12 тыс. новых случаев COVID-19, что стало рекордом с начала года.
19 февраля минздрав Польши заявил о наступлении третьей волны COVID-19 в стране. 13 февраля министерство сельского хозяйства сообщило, что штамм коронавируса, обнаруженный у норок на ферме на севере страны, может передаваться человеку и наоборот.