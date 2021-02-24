Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Эксперт заявил о готовности США к завершению строительства СП-2
Наука
Рогозин анонсировал международный экипаж «Союза МС-18»
Спорт
В ГД назвали нонсенсом недопуск российских легкоатлетов на чемпионат Европы
Политика
В постпредстве РФ при ООН обеспокоились высказываниями Байдена о России
Политика
В Госдуме назвали успехи России мишенью для провокаций за рубежом
Экономика
Минфин перевел часть средств ФНБ из доллара и евро в юань и иену
Мир
Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в странах СНГ
Общество
В Каспийске организован подвоз питьевой воды из-за массового отравления
Мир
В Польше ужесточат ограничения в связи с пандемией COVID-19
Сюжет:

В Польше ужесточат ограничения в связи с пандемией COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил об ужесточении в стране ограничений в связи с пандемией коронавируса. О дополнительных мерах он сообщил в среду, 24 февраля.

COVID не любит троицу: сколько времени займет ввод в оборот «КовиВака»
До конца первого полугодия объем производства только первых двух российских вакцин составит 88 млн комплектов

На большей части территории страны сохранят текущий уровень ограничений, исключением станет Варминьско-Мазурское воеводство. Там ученики 1–3-х классов школ вернутся к дистанционному обучению, закроются торговые центры, отели, кинотеатры, театры, бассейны и музеи, пишет газета Rzeczpospolitej.

В регионе на 100 тыс. жителей приходится 45 новых заболевших COVID-19 ежедневно при среднем показателе по стране в 20 случаев. В этом же воеводстве интенсивно распространяется «британский» штамм коронавируса.

По словам Недзельского, власти решили «ввести обязательный 10-дневный карантин для лиц, въезжающих с южного направления» (страны ЕС). Условием освобождения от карантина будет тест на коронавирус, выполненный не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.

В среду в Польше выявили более 12 тыс. новых случаев COVID-19, что стало рекордом с начала года.

19 февраля минздрав Польши заявил о наступлении третьей волны COVID-19 в стране. 13 февраля министерство сельского хозяйства сообщило, что штамм коронавируса, обнаруженный у норок на ферме на севере страны, может передаваться человеку и наоборот.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021