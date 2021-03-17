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Эксперт назвал причины добавления в продукты аскорбиновой кислоты

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Кандидат биологических наук, доцент кафедры биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Московского государственного университета пищевых производств Георгий Суслянок объяснил, для чего производители добавляют витамин С во многие продукты питания.

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По словам эксперта, аскорбиновая кислота как антиоксидант замедляет порчу продуктов, а также служит средством консервации.

«Она способна в несколько раз увеличивать срок хранения продукции. Как правило, на 100 кг вносят 50 г аскорбиновой кислоты. Ее добавляют, например, в соки, пиво или хлеб. Она замедляет ферментативное окисление вина, пива и безалкогольных напитков», — цитирует его сайт aif.ru 16 марта.

Также Суслянок отметил, что хозяйки используют витамин С в домашнем консервировании, поскольку он защищает овощи и фрукты от потемнения при замораживании и сохраняет витамины, находящиеся в них.

«Добавление консервантов аскорбиновой кислоты обеспечивает устойчивый и равномерный посол и ускоряет процесс консервирования. Кроме того, витамин С кладут в пищу для ее витаминизации, потому что он неустойчив во внешней среде и быстро разрушается, но требуется в больших количествах: до 100 мг в сутки», — заключил он.

Ранее, 25 февраля, врач дерматолог-косметолог Дарья Баскакова рассказала, что если синие круги под глазами появились у человека недавно, то ситуацию помогут исправить косметические средства: кремы и сыворотки с кофеином и аскорбиновой кислотой в составе, но при условии отсутствия аллергии.

При этом темные круги вокруг глаз могут свидетельствовать о наличии серьезных заболеваниях внутренних органов. Например, это может указывать на развитие гипоксии — кислородного голодания, сообщает телеканал «360».

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