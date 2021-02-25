Врач назвала способ избавиться от кругов под глазами

Врач дерматолог-косметолог Дарья Баскакова в беседе с корреспондентом телеканал «Звезда» в четверг, 25 февраля, рассказала о способе избавиться от кругов под глазами.

По словам медика, синие круги под глазами могут говорить не только об усталости и недосыпе, но и о нарушениях кровообращения. Если они присутствуют с молодого и подросткового возраста, но не являются семейной особенностью, то необходимо разбираться в причинах этого явления.

Так, это может быть недостаточность кровообращения, связанная с анемией. Искать в этом случае нужно явный или скрытый железодефицит. Иногда это может быть недостаточность кровообращения, связанная с нарушениями в шейном отделе позвоночника или воротниковой зоне.

Баскакова отметила, что если синие круги под глазами появились у человека недавно, то помогут исправить ситуацию косметические средства: крема и сыворотки с кофеином и аскорбиновой кислотой в составе, но при условии отсутствия аллергии. Также на помощь придут крема с пептидами, с сосудоукрепляющими компонентами, типа растительных биофлавоноидов.

Кроме того, можно осторожно делать самомассаж, но делать его нужно аккуратно, не растягивая кожу. Поможет и деликатное протирание кубиками льда, и не только глаз, а всего лица.

Врач добавила, что из-за недостаточности свежего воздуха и долгого сидения за компьютером страдают не только ткани под глазами, но и кожа век: в этой области она тонка с близко расположенными сосудами, потому привлекает внимание.

24 февраля врач-дерматолог и косметолог Станислав Арканников рассказал, как устранить синие круги под глазами, которые считаются главным внешним признаком усталости. По словам медика, если на лице присутствуют следы усталости, это говорит о необходимости что-то изменить в жизни и убрать фактор перенапряжения. Чтобы устранить устранить эти признаки усталости, следует правильно чередовать режим работы и отдыха, больше находиться на свежем воздухе, давать глазам отдых от компьютера.

Косметолог Марият Мухина также рассказала о способах убрать следы усталости на лице. По ее словам, темные круги могут исчезнуть при хорошем сне и прогулках на свежем воздухе, пишет RT. В целом эксперт советует отдыхать от компьютера, телефона, других гаджетов, отойти от негативных эмоций.