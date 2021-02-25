Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
В Японии допустили возможность приостановки эстафеты олимпийского огня
Мир
Конгресс США выделил для ремонта Капитолия $30 млн
Мир
Генсек ООН намерен провести встречу по кипрскому урегулированию в апреле
Мир
Электросеть Техаса была на грани полного отключения во время бури
Мир
В Финляндии снова введут режим ЧП из-за коронавируса
Мир
Мадуро выдвинул ультиматум Евросоюзу
Мир
Байден отменил указ Трампа об ограничении въезда в США для ряда иностранцев
Общество
Транзитные пассажиры «Аэрофлота» будут сдавать ручную кладь в багаж
Спорт
«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Врач назвала способ избавиться от кругов под глазами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач дерматолог-косметолог Дарья Баскакова в беседе с корреспондентом телеканал «Звезда» в четверг, 25 февраля, рассказала о способе избавиться от кругов под глазами.

Красотка из подполья: чем чревата экономия на косметологах
Открыть незаконный бизнес по подтяжке без хирургического вмешательства можно за 20 тыс. рублей

По словам медика, синие круги под глазами могут говорить не только об усталости и недосыпе, но и о нарушениях кровообращения. Если они присутствуют с молодого и подросткового возраста, но не являются семейной особенностью, то необходимо разбираться в причинах этого явления.

Так, это может быть недостаточность кровообращения, связанная с анемией. Искать в этом случае нужно явный или скрытый железодефицит. Иногда это может быть недостаточность кровообращения, связанная с нарушениями в шейном отделе позвоночника или воротниковой зоне.

Баскакова отметила, что если синие круги под глазами появились у человека недавно, то помогут исправить ситуацию косметические средства: крема и сыворотки с кофеином и аскорбиновой кислотой в составе, но при условии отсутствия аллергии. Также на помощь придут крема с пептидами, с сосудоукрепляющими компонентами, типа растительных биофлавоноидов.

Кроме того, можно осторожно делать самомассаж, но делать его нужно аккуратно, не растягивая кожу. Поможет и деликатное протирание кубиками льда, и не только глаз, а всего лица.

Врач добавила, что из-за недостаточности свежего воздуха и долгого сидения за компьютером страдают не только ткани под глазами, но и кожа век: в этой области она тонка с близко расположенными сосудами, потому привлекает внимание.

24 февраля врач-дерматолог и косметолог Станислав Арканников рассказал, как устранить синие круги под глазами, которые считаются главным внешним признаком усталости. По словам медика, если на лице присутствуют следы усталости, это говорит о необходимости что-то изменить в жизни и убрать фактор перенапряжения. Чтобы устранить устранить эти признаки усталости, следует правильно чередовать режим работы и отдыха, больше находиться на свежем воздухе, давать глазам отдых от компьютера.

Косметолог Марият Мухина также рассказала о способах убрать следы усталости на лице. По ее словам, темные круги могут исчезнуть при хорошем сне и прогулках на свежем воздухе, пишет RT. В целом эксперт советует отдыхать от компьютера, телефона, других гаджетов, отойти от негативных эмоций.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021