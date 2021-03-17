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В Сирии рассказали о состоянии заболевших COVID-19 Асада и его жены

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Состояние заболевших коронавирусной инфекцией президента Сирии Башара Аль Асада и его жены Асмы не вызывает у медиков опасений. Супружеская чета идет на поправку, сообщила в среду, 17 марта, сирийское информагентство SANA со ссылкой на пресс-служба сирийского лидера.

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По данным медиков, показатели лабораторных и рентгеновских исследований президента Сирии и его жены постепенно возвращаются в норму. В настоящий момент супруги уже выздоравливают после инфекции, сообщает агентство в Twitter.

Асад и его жена находятся на карантине уже 10 дней. После его окончания, получив отрицательный результат ПЦР-теста, сирийский президент вместе с супругой сможет вернуться к обычной деятельности, добавили в пресс-службе.

О том, что Асад и его супруга Асма заразились коронавирусом, стало известно 8 марта. В канцелярии главы государства уточнили, что президент и его супруга находятся в стабильном состоянии и продолжат работать, находясь на карантине.

12 марта посол Сирии в России Рияд Хаддад опроверг информацию, появившуюся в СМИ, о том, что заболевшего коронавирусной инфекцией президента страны якобы доставили для лечения в Москву.

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