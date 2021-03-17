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Президиум Госсовета разработал проект «газового маневра»

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Президиум Госсовета разработал проект «газового маневра» для финансирования газификации в российских регионах. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на текст соответствующей инициативы в среду, 17 марта.

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Суть маневра состоит в том, что часть затрат на газификацию домохозяйств переложат на крупных потребителей газа — предприятия, объекты энергетики и на других юрлиц. Сейчас деньги за доведение трубы до участка взимаются с самих граждан.

В документе, как отмечает газета, говорится, что при потреблении природного газа на внутреннем рынке около 440 млрд куб. м в год и средней оптовой цене на газ 4500 рублей за 1000 куб. м единовременная индексация на 1–2% обеспечит 20–40 млрд рублей в год дополнительного финансирования газификации.

Издание отмечает, что предполагается несколько вариантов реализации этого маневра. Один из них предполагает, что недостающие деньги для газификации придется предусмотреть в инвестиционной программе «Газпрома».

Другой способ — введение акциза на газ либо целевой специальной оптовой надбавки.

Еще один вариант — ускоренная индексация оптовых цен на газ. При этом независимые поставщики — самые крупные — «Роснефть» и «Новатэк» — получат дополнительный доход. Его они должны будут направить на газификацию за счет пропорционального увеличения тарифов на услуги по транспортировке газа независимых производителей по магистральным трубопроводам «Газпрома».

В «Роснефти» и «Новатэке» не ответили на запросы газеты. В Минэнерго отказались от комментариев.

Кроме «газового маневра», в проекте предлагаются ранее уже озвученные варианты дополнительного финансирования социальной газификации. Среди них — оптимизация затрат на проектные работы за счет создания единого оператора газификации, привлечение денег региональных бюджетов (около 13–15 млрд рублей в год в общей сложности), надбавка к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям (регион может установить в пределах 35%) и размещение «Газпромом» бессрочных облигаций.

Собеседники издания, среди которых источник, близкий к Минэнерго и федеральный чиновник, подтвердили, что документ отправили в администрацию президента. По словам одного из них, из итоговой версии доклада исключили предложения об увеличении тарифов на транспортировку газа для независимых производителей и введение акциза на газ.

Вице-премьер Александр Новак, ранее занимавший пост министра энергетики, на селекторном совещании «О газификации регионов и подключении граждан к газораспределительным сетям» 15 февраля оценил дефицит финансирования как минимум в 500–600 млрд рублей.

Новак отмечал, что для реализации программы газификации на 10 лет, по оценкам «Газпрома», нужно 2 трлн рублей. По его словам, источники финансирования на оставшиеся 1,4–1,5 трлн рублей уже найдены.

В декабре прошлого года Минфин внес в кабмин механизм финансирования программы газификации регионов России. Указывалось, что он поможет привлечь в «Газпром» средства инвесторов с помощью бессрочных облигаций, что обеспечит оптимальный уровень долговой нагрузки на компанию.

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