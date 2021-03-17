В Австралии зафиксировали четыре случая аллергии на вакцину AstraZeneca

Четыре случая побочных реакций на применение вакцины от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca выявили в Австралии. Об этом в среду, 17 марта, сообщает телеканал 9News со ссылкой на власти.

Так, в австралийском штате Квинсленд власти зафиксировали, что у четырех местных жителей наблюдались анафилактические реакции (аллергия) после вакцинации препаратом AstraZeneca.

При этом гендиректор департамента здравоохранения Квинсленда Джон Уэйкфилд сравнил такую реакцию с «укусом пчелы». Всем четырем пациентам была экстренно оказана медицинская помощь. В настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

Также Уэйкфилд призвал людей, у которых потенциально может возникнуть анафилактическая реакция на компоненты вакцины, воздерживаться от прививки.

Ранее, в марте, вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Германии, Италии, Дании, Норвегии, Латвии, Исландии, Италии и Франции, Португалии, Испании, Индонезии, Словении и ряде других стран.

Власти приняли такое решение, руководствуясь мерами предосторожности, в частности из-за сообщений о развитии тромбоэмболии у привитых пациентов.

Между тем на фоне приостановки использования препарата компании AstraZeneca заявили о безопасности вакцины.