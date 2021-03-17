Экипаж МКС обнаружил возможное место утечки воздуха благодаря чаинкам

Возможное место утечки воздуха в российском модуле «Звезда» экипаж Международной космической станции (МКС) обнаружил благодаря скоплению чаинок.

В ходе переговоров с Землей, транслируемых NASA, российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что множество чаинок скопилось возле одного из трех возможных мест утечки воздуха.

Рыжиков также сообщил, что в остальных двух возможных местах скопления чаинок не наблюдалось.

В свою очередь, специалист подмосковного центра управления полетами (ЦУП) отметил, что данное место следует исследовать с помощью микроскопа.

Ранее, 13 марта, стало известно, что утечка воздуха из промежуточной камеры модуля «Звезда» продолжилась даже после заделки двух трещин.

10 марта представитель Центра управлениями полетами заявил, что российский экипаж МКС завершил работы по герметизации второй трещины на МКС. На следующий день корпус модуля «Звезда» был отремонтирован.

8 марта экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в российском модуле «Звезда». С первого раза нанести герметик не получилось. Первую трещину космонавты заделали на прошлой неделе. Ее космонавты обнаружили в октябре прошлого года. Из-за повреждений на МКС фиксировались утечка воздуха и падение давления.