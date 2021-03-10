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Космонавты загерметизировали все трещины на МКС

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Российский экипаж Международной космической станции (МКС) завершил работы по герметизации второй трещины на МКС. Об этом 10 марта заявил представитель Центра управлениями полетами во время трансляции NASA.

Продлили бремя: МКС будет работать «до упора»
Увеличение срока службы говорит о том, что причиной трещин на корпусе мог быть удар, а не усталость металла

По его словам, всё прошло хорошо.

«Можешь выключать камеру, очень хорошую картину получили мы», — сказал он в ходе трансляции, обращаясь к космонавту.

8 марта экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в российском модуле «Звезда». С первого раза нанести герметик не получилось. Первую трещину космонавты заделали на прошлой неделе. Ее космонавты обнаружили в октябре прошлого года.

1 марта стало известно, что для заклейки трещин будут использовать клей, изготовленный из смолы североафриканских деревьев. Речь шла о герметиках «Герметалл» и «Анатерм», а также клей-мастике, поролоне, фторопластовых пленках, изоленте и металлических накладках.

В ноябре 2020 года МКС исполнилось 20 лет. Станция предоставляет возможности для уникальных технологических демонстраций и исследований, которые помогают подготовиться к длительным полетам на Луну и Марс, а также улучшить жизнь на Земле.

На сегодняшний день 242 человека из 19 стран посетили орбитальную лабораторию, в которой провели около 3 тыс. исследований, проведенных учеными из 108 стран и регионов.

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