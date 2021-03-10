Космонавты загерметизировали все трещины на МКС

Российский экипаж Международной космической станции (МКС) завершил работы по герметизации второй трещины на МКС. Об этом 10 марта заявил представитель Центра управлениями полетами во время трансляции NASA.

По его словам, всё прошло хорошо.

«Можешь выключать камеру, очень хорошую картину получили мы», — сказал он в ходе трансляции, обращаясь к космонавту.

8 марта экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в российском модуле «Звезда». С первого раза нанести герметик не получилось. Первую трещину космонавты заделали на прошлой неделе. Ее космонавты обнаружили в октябре прошлого года.

1 марта стало известно, что для заклейки трещин будут использовать клей, изготовленный из смолы североафриканских деревьев. Речь шла о герметиках «Герметалл» и «Анатерм», а также клей-мастике, поролоне, фторопластовых пленках, изоленте и металлических накладках.

В ноябре 2020 года МКС исполнилось 20 лет. Станция предоставляет возможности для уникальных технологических демонстраций и исследований, которые помогают подготовиться к длительным полетам на Луну и Марс, а также улучшить жизнь на Земле.

На сегодняшний день 242 человека из 19 стран посетили орбитальную лабораторию, в которой провели около 3 тыс. исследований, проведенных учеными из 108 стран и регионов.