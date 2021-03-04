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Космонавты начнут герметизировать вторую трещину на МКС 8-9 марта

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Экипаж Международной космической станции (МКС) приступит к герметизации второй трещины на следующей неделе. Об этом рассказал заместитель руководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения Ракетно-космической корпорации «Энергия» Юрий Гидзенко в четверг, 4 марта.

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«Со второй мы начнем работать с 8 на 9 марта», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, на данный момент обнаружено две трещины в переходном отсеке станции.

Гидзенко подчеркнул, что работу МКС продлят до 2028 года, решение об этом уже «принято на верхних уровнях». «При этом вот эти вот заделанные трещины, они никоим образом не повлияют на уменьшение вот этого срока работы станции до 2028 года», — заключил он.

Первую трещину на МКС длиной 4,5 см космонавты обнаружили в октябре прошлого года. Ее временно заклеили лентой, а потом заплаткой.

Еще одно вероятное место расположения трещины — под трубой — космонавты обнаружили в конце февраля этого года. 3 марта экипаж попытался покрыть его диагностическими пластиковыми пленками, которые должны были показать наличие или отсутствие утечек воздуха. После того как сделать это не удалось из-за труднодоступности участка, российский космонавт Сергей Рыжиков обследовал его с помощью микроскопа и передал снимки специалистам ЦУПа для изучения.

4 марта Рыжиков засверлил два конца трещины в корпусе модуля «Звезда», которая вызвала утечку воздуха.

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