Экипаж МКС приступил к герметизации второй трещины в российском модуле

Астронавты Международной космической станции (МКС) начал герметизацию второй трещины в российском модуле «Звезда». Об этом 8 марта стало известно из переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASA.

«У нас предстоит трехдневная работа по герметизации [второй трещины]», — рассказали в пункте управления полетами.

Из переговоров также стало известно, что космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову в промежуточной камере «Звезды» предстоит очистить место между трубопроводом системы обеспечения теплового режима и корпусом отсека спиртовыми салфетками.

После этого космонавты должны будут нанести три слоя герметика на трещину, из-за которой происходит утечка воздуха. Затем экипажу вместе со специалистами Земли предстоит проработать план дальнейших ремонтных работ.

«Консультируясь с подмосковным центром управления полетами, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поэтапно изучат радиограмму дальнейших действий и подготовят необходимое оборудование для обработки поверхности модуля, нанесения герметика и заплаты», — сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы ракетно-космической корпорации «Энергия».

Первую трещину космонавты заделали на прошлой неделе.

1 марта стало известно, что для заклейки трещин будут использовать клей, изготовленный из смолы североафриканских деревьев. Отмечалось, что Рыжиков будет использовать герметики «Герметалл» и «Анатерм», а также клей-мастику, поролон, фторопластовые пленки, изоленту и металлические накладки. Кроме того, в работе будут задействованы шлифовальная шкурка и дрель.