Трещину в модуле МКС заклеят смолой из североафриканской хвои

Экипаж Международной космической станции (МКС) для заклейки трещин в российском модуле «Звезда» будет использовать клей, сделанный из смолы североафриканских деревьев. Об этом стало известно 1 марта из переговоров космонавтов с Землей, которые транслирует NASA.

Для того чтобы заделать трещины, космонавт Сергей Рыжиков будет использовать герметики «Герметалл» и «Анатерм», а также клей-мастику, поролон, фторопластовые пленки, металлические накладки и изоленту. В работу будут задействованы дрель и шлифовальная шкурка.

Клей изготовят на основе смолы сандарака, которая добывается в Африке из хвойных деревьев.

25 февраля стало известно, что экипаж МКС временно заделал возможную трещину в российском модуле «Звезда», откуда, вероятно, происходит утечка воздуха.

Впервые трещину длиной 4,5 см космонавты нашли еще в октябре 2020 года. Дыру временно заклеили лентой, а затем заплаткой. 24 февраля 2021 года экипаж отремонтировал район второй возможной трещины.

20 января стало известно о восстановлении работы российской системы получения кислорода «Электрон-ВМ».

Проблемы с ней начались на фоне утечки воздуха на МКС в октябре. В том месяце прибор отказывал трижды. В начале декабря система вновь вышла из строя. Сообщалось, что отключение произошло из-за низкого давления в системе и совпало по времени с отключением пылесоса, который использовался для уборки на российском сегменте станции «Звезда». «Электрон» включить не удалось.