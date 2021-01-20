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На МКС восстановили работу системы получения кислорода

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Работу российской системы получения кислорода «Электрон-ВМ», которая отказала на Международной космической станции (МКС), восстановили. Об этом сообщил в среду, 20 января, представитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос».

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«Согласно плану работ, сегодня была выключена и снова включена система «Электрон-ВМ». Оборудование работает штатно», — приводит сообщение пресс-службы «РИА Новости».

О том, что в 18:18 мск произошел отказ «Электрона-ВМ» сообщил космонавт Сергей Рыжиков. Он доложил об этом Центру управления полетами.

Проблемы с «Электроном» начались на фоне утечки воздуха на МКС в октябре. В том месяце прибор отказывал трижды. Разработчик системы, главный конструктор НИИхиммаш Алексей Кочетков заверял, что поломки не связаны с браком.

Однако в начале декабря система вновь вышла из строя. Тогда космонавт Рыжиков сообщал, что отключение произошло из-за низкого давления в системе и по времени совпало с отключением пылесоса, который использовался для уборки на российском сегменте станции «Звезда». Включить «Электрон» не получилось.

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