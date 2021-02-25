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Экипаж МКС временно заделал возможную трещину в российском модуле

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Экипаж Международной космической станции (МКС) смог временно заделать возможную трещину в российском модуле «Звезда», откуда, вероятно, происходит утечка воздуха. Об этом 25 февраля стало известно из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых NASA.

Дожить до заплаты: ликвидация трещины на МКС может привести к появлению новой
Игнорировать дефект в обшивке тоже нельзя, так как условия космоса способствуют его быстрому росту

Космонавт Сергей Рыжиков с помощью микроскопа и дефектоскопа осмотрел возможную трещину в модуле и поставил на нее заплату. Также Рыжиков заклеил диском из резины и фольги трещину, которая была обнаружена осенью 2020 года.

Днем ранее стало известно, что в корпусе российского модуля «Звезда» может быть больше шести трещин.

Впервые трещину длиной 4,5 см космонавты нашли еще в октябре 2020 года. Дыру временно заклеили лентой, а затем заплаткой.

24 февраля 2021 года экипаж отремонтировал район второй возможной трещины.

20 января стало известно о восстановлении работы российской системы получения кислорода «Электрон-ВМ».

Проблемы с ней начались на фоне утечки воздуха на МКС в октябре. В том месяце прибор отказывал трижды. В начале декабря система вновь вышла из строя. Сообщалось, что отключение произошло из-за низкого давления в системе и совпало по времени с отключением пылесоса, который использовался для уборки на российском сегменте станции «Звезда». «Электрон» включить не удалось.

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