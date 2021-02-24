Экипаж МКС обнаружил предположительное место второй трещины

Предполагаемое второе место утечки обнаружили на МКС. Как сообщили в ЦУПе, изначально планировалось сделать термобарьер, который помог бы точно узнать, есть ли трещина. Однако космонавтам не удалось поставить диагностическую заплатку, сообщает телеканал «Известия». Экипаж не смог заклеить участок из-за его труднодоступности. Наземные специалисты приняли решение отменить операцию. Перед новыми манипуляциями космонавты должны будут обследовать стенку модуля микроскопом.

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