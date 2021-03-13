Утечка воздуха на МКС продолжилась после герметизации трещин

Утечка воздуха из промежуточной камеры российского модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС) продолжилась даже после заделки двух трещин. Это следует из переговоров космонавтов с Землей 13 марта. Трансляция велась на сайте NASA.

Ранее в этот же день российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил о снижении давления в промежуточной камере модуля «Звезда» с 730 до 678 миллиметров ртутного столба.

10 марта представитель Центра управлениями полетами заявил, что российский экипаж МКС завершил работы по герметизации второй трещины на МКС. На следующий день корпус модуля «Звезда» был отремонтирован.

8 марта, экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в российском модуле «Звезда». С первого раза нанести герметик не получилось. Первую трещину космонавты заделали на прошлой неделе. Ее космонавты обнаружили в октябре прошлого года. Из-за повреждений на МКС фиксировались утечка воздуха и падение давления.