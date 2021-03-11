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Экипаж МКС завершил ремонт российского модуля «Звезда»
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Экипаж МКС завершил ремонт российского модуля «Звезда»

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Экипаж Международной космической станции (МКС) отремонтировал корпус служебного модуля «Звезда». Космонавты заделали все трещины в российском сегменте. Об этом сообщили в четверг, 11 марта, в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

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«В ближайшие дни Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков закроют люки в модуле «Звезда» для проверки уровня атмосферы», — указала пресс-служба.

10 марта представитель Центра управлениями полетами заявил, что российский экипаж МКС завершил работы по герметизации второй трещины на МКС.

Ранее, 8 марта, экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в российском модуле «Звезда». С первого раза нанести герметик не получилось, сообщается н сайте aif.ru. Первую трещину космонавты заделали на прошлой неделе. Ее космонавты обнаружили в октябре прошлого года, уточняет телеканал «Звезда». Из-за повреждений на МКС фиксировались утечка воздуха и падение давления.

1 марта стало известно, что для заклейки трещин будут использовать клей, изготовленный из смолы североафриканских деревьев. Речь шла о герметиках «Герметалл» и «Анатерм», а также о клее-мастике, поролоне, фторопластовых пленках, изоленте и металлических накладках.

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