В Кремле допустили возможность очного участия Путина в ПМЭФ-2021
В Кремле ожидают очного участия президента России Владимира Путина в работе Петербургского международного экономическом форума, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Ожидаем, что да», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.
Форум пройдет в очном формате с использованием современных цифровых технологий со 2 по 5 июня в КВЦ «Экспофорум».
Ранее 16 марта в Росконгрессе рассказали о мерах предосторожности, принятых при организации работы форума из-за ситуации с распространением коронавируса.
Помимо контроля состояния здоровья прибывающих пассажиров, будет расширена инфраструктура по организации доступа участников на площадку, а также переоборудована система вентиляции в КВЦ, в центре установят специальные устройства обеззараживания.
ПМЭФ в 2021 году планируется провести 2–5 июня.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса проведение форума было отменено.
ПМЭФ проводится с 1997 года. С 2006 года форум проходит под патронатом и при участии президента России. Участники приезжают в Петербург более чем из 120 государств. За прошедшие 20 лет мероприятие стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения главных вопросов экономики, стоящих перед страной, развивающимися рынками и миром в целом.