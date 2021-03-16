В Кремле допустили возможность очного участия Путина в ПМЭФ-2021

В Кремле ожидают очного участия президента России Владимира Путина в работе Петербургского международного экономическом форума, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Ожидаем, что да», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Форум пройдет в очном формате с использованием современных цифровых технологий со 2 по 5 июня в КВЦ «Экспофорум».

Ранее 16 марта в Росконгрессе рассказали о мерах предосторожности, принятых при организации работы форума из-за ситуации с распространением коронавируса.

Помимо контроля состояния здоровья прибывающих пассажиров, будет расширена инфраструктура по организации доступа участников на площадку, а также переоборудована система вентиляции в КВЦ, в центре установят специальные устройства обеззараживания.

ПМЭФ в 2021 году планируется провести 2–5 июня.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса проведение форума было отменено.

ПМЭФ проводится с 1997 года. С 2006 года форум проходит под патронатом и при участии президента России. Участники приезжают в Петербург более чем из 120 государств. За прошедшие 20 лет мероприятие стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения главных вопросов экономики, стоящих перед страной, развивающимися рынками и миром в целом.