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Росконгресс объявил даты проведения ПМЭФ в 2021 году

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 году решено провести 2–5 июня. На нем будут соблюдены все меры против распространения коронавируса. Об этом сообщается 3 марта в пресс-релизе Росконгресса, который является организатором форума.

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По словам советника президента, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, Россия и мир находятся сейчас «в точке постпандемийного перелома».

«Считаем возможным проведение ПМЭФ 2–5 июня 2021 года», — заявил он.

Кобяков отметил, что оргкомитет форума приложит все усилия для проведения мероприятия с учетом мер безопасности по предупреждению распространения коронавируса.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Петербургский международный экономический форум был отменен.

ПМЭФ проводится с 1997 года. С 2006 года форум проходит под патронатом и при участии президента России. Каждый год число участников превышает 10 тыс. человек, они приезжают в Петербург более чем из 120 государств. За прошедшие 20 лет ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения главных вопросов экономики, стоящих перед страной, развивающимися рынками и миром в целом.

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