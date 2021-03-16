Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Пушков заявил о проигрыше Запада в борьбе со «Спутником V»
Наука
Рассекречены документы о полете собак в радиационный пояс Земли
Интернет
В ГД подготовили проект о блокировке ложных сообщений о минировании
Экономика
ФНС массово проверяет счета россиян за рубежом
Мир
СБУ провела обыски в готовивших «харьковские соглашения» ведомствах
Мир
США заявили об опасении потерять влияние в Западном полушарии из-за РФ
Общество
С погибшим хоккеистом Файзутдиновым простятся в Челябинске
Мир
В Китае начал работать отель с белыми медведями
Наука
Российские ученые открыли новый способ продления срока хранения кефира

В Росконгрессе рассказали о проведении ПМЭФ-21 в условиях пандемии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2021 году будет организован тщательный контроль здоровья прибывающих в Санкт-Петербург пассажиров. Информация об этом опубликована во вторник, 16 марта, на сайте Росконгресса.

Помещики, нигилизм и триллионы: как прошел ПМЭФ-2019
Пока чиновники ожесточенно спорили, бизнес заключал выгодные сделки

Решение об этом было принято организационным комитетом по подготовке и проведению ПМЭФ в связи с проведением форума на фоне пандемии COVID-19.

Как отметил первый заместитель председателя правительства РФ, председатель оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Андрей Белоусов, приоритетом для организаторов форума станет безопасность и организация комфортного доступа участников на площадку.

«Хотел бы обратить внимание на то, что мы еще не проводили такие крупные деловые события с учетом ограничений, обусловленных пандемией. Необходимо провести тщательную подготовку мероприятий, обеспечить безопасность и комфорт для всех участников форума», — сказал он на заседании.

Отмечается, что рабочая группа оргкомитета во главе с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой разработает комплекс мер эпидемиологической безопасности для проведения форума. Помимо контроля состояния здоровья прибывающих пассажиров, будет расширена инфраструктура по организации доступа участников на площадку, а также переоборудована система вентиляции в КВЦ, в центре установят специальные устройства обеззараживания.

«Иностранные участники активно выражают заинтересованность в очном участии в мероприятиях форума, и этот формат будет сохранен с соблюдением всех мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с которой мы находимся в тесном контакте», — объяснил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Форум пройдет в очном формате с использованием современных цифровых технологий со 2 по 5 июня в КВЦ «Экспофорум».

Ранее, 12 марта, глава Роспотребнадзора рассказала, что ПМЭФ-21 может пройти в смешанном, очном формате с элементами цифровых технологий. По ее словам, в данный момент разрабатываются рекомендации, будет существовать ряд условий у организаторов форума, однако решение о проведении мероприятия осознанное. Попова добавила, что оптимальное количество очных участников будет определено позднее в зависимости от эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.

ПМЭФ в 2021 году решено провести 2–5 июня. На нем будут соблюдены все меры против распространения коронавируса. 4 марта сообщалось, что в форуме, предположительно, примет участие президент России Владимир Путин, но пока неизвестно, в каком формате.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Петербургский международный экономический форум был отменен.

ПМЭФ проводится с 1997 года. С 2006 года форум проходит под патронатом и при участии президента России. Каждый год число участников превышает 10 тыс. человек, они приезжают в Петербург более чем из 120 государств. За прошедшие 20 лет ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения главных вопросов экономики, стоящих перед страной, развивающимися рынками и миром в целом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021