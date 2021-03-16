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В «Роскартографии» рассказали о работе над цифровой картой страны

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В России появится цифровая карта с подробными данными о всей территории страны, сообщил генеральный директор АО «Роскартография» Сергей Карутин.

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По словам Карутина, над созданием единой мультимасштабной карты с максимально подробной информацией о России работают специалисты «Роскартографии» и Научного центра геодезии и картографии. Обжитые территории будут отсняты пилотируемой и беспилотной авиацией со сверхвысоким разрешением — от 14 см до полуметра.

На создание карты уйдет несколько лет, после чего она будет актуализироваться с периодичностью в 2–3 года, отметил он.

«В предыдущий раз работы такого же масштаба проходили в нашей стране в 1960–1980-е годы», — цитирует его «РИА Новости» во вторник, 16 марта.

Кроме того, параллельно «Роскартография» ведет лазерное сканирование территории страны. На составление трехмерной карты понадобится менее пяти лет, подчеркнул Карутин.

15 марта сообщалось, что в Нижнекамске проведут инвентаризацию захоронений на городском кладбище. Затем данные оцифруют и нанесут на электронную карту. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

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