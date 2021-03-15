Данные о захоронениях в Нижнекамске оцифруют

В Нижнекамске проведут инвентаризацию захоронений на городском кладбище. Затем данные оцифруют и нанесут на электронную карту. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Как заявил замглавы исполкома Нижнекамского района Татарстана Ленар Ахметов, городские власти планируют начать реализацию этого проекта уже в этом году. Его цель — упростить получение услуг при погребении и сформировать электронную карту захоронений.

В районной администрации рассчитывают, что после оцифровки удастся снизить количество заброшенных могил, можно будет выявлять свободные участки для погребения, а нужное захоронение легко удастся найти по GPS, пишет ИА «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что Татарстану будет выделен федеральный грант на благоустройство исторических поселений и малых городов. Его размер составляет 490 млн рублей. Восемь из 12 проектов, представленных республикой, стали победителями IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».