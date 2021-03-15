Депутат Госдумы оценил слова генсека НАТО об отсутствии угроз со стороны РФ

Депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек оценил слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии прямых угроз со стороны России.

«Какой-то поворот не туда в словах генсека НАТО. Именно альянс неоднократно выступал в роли агрессора последние 70 лет, а теперь тогу миротворца примеривают. Ну и для красного словца про РФ и Китай вспомнил — мол, опасность от них исходит, а НАТО весь мир от этого оберегает», — сказал он агентству «РИА Новости» 15 марта.

Он отметил, что НАТО сдерживает от нападения только российский оборонный потенциал.

«Фальшь и ложь в каждом его слове. Они наступают к нашим границам, и только российский оборонный потенциал удерживает этих милитаристов от нападения: знают, что получить ответку могут, да такую, что ног не унесут», — добавил Бальбек.

Таким образом депутат Госдумы прокомментировал заявление генсека НАТО, который заявил, что не видит прямых угроз со стороны Китая и России. Столтенберг также подчеркнул, что это заслуга НАТО.

Ранее, 10 марта, генеральный секретарь НАТО заявил, что альянс усиливает активность в Арктике из-за российского присутствия. Столтенберг отметил, что ранее считалось, что на Крайнем Севере низкий уровень напряженности, однако на данный момент ситуация изменилась. При этом генсек НАТО добавил, что альянс и Россия в Арктике сохраняют высокий уровень сотрудничества.