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Депутат Госдумы оценил слова генсека НАТО об отсутствии угроз со стороны РФ

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Депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек оценил слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии прямых угроз со стороны России.

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«Какой-то поворот не туда в словах генсека НАТО. Именно альянс неоднократно выступал в роли агрессора последние 70 лет, а теперь тогу миротворца примеривают. Ну и для красного словца про РФ и Китай вспомнил — мол, опасность от них исходит, а НАТО весь мир от этого оберегает», — сказал он агентству «РИА Новости» 15 марта.

Он отметил, что НАТО сдерживает от нападения только российский оборонный потенциал.

«Фальшь и ложь в каждом его слове. Они наступают к нашим границам, и только российский оборонный потенциал удерживает этих милитаристов от нападения: знают, что получить ответку могут, да такую, что ног не унесут», — добавил Бальбек.

Таким образом депутат Госдумы прокомментировал заявление генсека НАТО, который заявил, что не видит прямых угроз со стороны Китая и России. Столтенберг также подчеркнул, что это заслуга НАТО.

Ранее, 10 марта, генеральный секретарь НАТО заявил, что альянс усиливает активность в Арктике из-за российского присутствия. Столтенберг отметил, что ранее считалось, что на Крайнем Севере низкий уровень напряженности, однако на данный момент ситуация изменилась. При этом генсек НАТО добавил, что альянс и Россия в Арктике сохраняют высокий уровень сотрудничества.

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