Генсек НАТО заявил об отсутствии прямых угроз со стороны России и Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит прямых угроз со стороны России и Китая. Он подчеркнул, что это заслуга НАТО. Об этом он сообщил в понедельник, 15 марта, на совместном заседании комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по вопросам обороны и безопасности. Трансляция велась в Twitter.

«У меня спрашивают, вижу ли я угрозу для НАТО со стороны России или Китая. Сегодня я не вижу какой-либо военной угрозы или перспективы военного нападения на кого-либо из членов НАТО. Одна из причин этого — то, что НАТО существует», — сказал он.

Он отметил, что в случае нападения последует реакция со стороны всех союзников НАТО, передает «Газета.ру».

«Если будет нападение, то это спровоцирует реакцию всех союзников. Это одна из основных причин, благодаря которой мы смогли сохранять мир более 70 лет», — объяснил Столтенберг.

Ранее, 10 марта, генеральный секретарь НАТО заявил, что альянс усиливает активность в Арктике из-за российского присутствия. Столтенберг отметил, что ранее считалось, что на Крайнем Севере низкий уровень напряженности, однако на данный момент ситуация изменилась. При этом генсек НАТО добавил, что альянс и Россия в Арктике сохраняют высокий уровень сотрудничества.