Генсек НАТО заявил об усилении активности в Арктике из-за России

НАТО усиливает активность альянса в Арктике из-за российского присутствия. Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на организованной Стэнфордским университетом онлайн-встрече.

Столтенберг отметил, что ранее считалось, что на Крайнем Севере низкий уровень напряженности, однако сейчас ситуация изменилась. При этом генсек НАТО добавил, что альянс и Россия в Арктике сохраняют высокий уровень сотрудничества.

«НАТО присутствует в Арктике, и в рамках расширения нашего альянса в последние годы мы усилили наше присутствие там. Мы понимаем, что стратегическое значение Арктики выросло отчасти из-за глобального потепления, потому что таяние льдов означает увеличение площади нейтральных вод, а также из-за возросшего российского присутствия», — об этом заявил Столтенберг на мероприятии, аудиозапись которого опубликована на сайте НАТО.

Генсек НАТО добавил, что военное усиление России в Арктике является причиной для беспокойства альянса.

24 февраля глава Европейского командования вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс на форуме ассоциации ВВС заявил, что Россия и Китай «продолжают милитаризацию Арктики» и пытаются создать экономический плацдарм для регионального влияния.

Ранее, 3 февраля, посол по особым поручениям МИД РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов заявил, что уровень военных угроз в Арктике в настоящее время низкий. В то же время дипломат обратил внимание на участившиеся в регионе учения стран НАТО с привлечением неарктических государства. Однако опасений возникновения какого-либо вооруженного конфликта, по его словам, нет.

19 января министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде, в ходе которых обратил внимание на ухудшение ситуации с безопасностью на Крайнем Севере. По его мнению, наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к российским границам чреваты негативными последствиями для Арктики.