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В Пентагоне назвали Россию угрозой для существования США

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Россия остается угрозой существования для США и их европейских союзников, несмотря на введенные против нее санкции. Такое мнение в среду, 24 февраля, высказал глава Европейского командования вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс на форуме ассоциации ВВС.

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Он отметил, что «Россия проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия в мире, при этом многие действия происходят рядом с Европой», передает ТАСС.

Уолтерс перечислил набор стандартных обвинений в отношении РФ. Москва, в частности, по его мнению, пытается «разделить и ослабить партнеров и союзников США».

«Россия остается постоянной угрозой существования для США и наших европейских союзников», — заявил генерал.

Он добавил, что Россия и Китай «продолжают милитаризацию Арктики» и пытаются создать экономический плацдарм для регионального влияния.

Ранее, 17 февраля, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что «дестабилизирующая» политика России и экономический рост Китая являются одними из основных угроз для НАТО. При этом самой важной задачей НАТО Остин назвал защиту населения и территории путем предоставления надежных средств сдерживания.

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