Глава Пентагона назвал политику РФ одной из основных угроз для НАТО

Проводимая Россией «дестабилизирующая» политика — одна из основных угроз для НАТО. Об этом 17 февраля на заседании глав оборонных ведомств стран НАТО заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Как передает пресс-служба Пентагона, Остин в ходе заседания перечислил угрозы для НАТО: «дестабилизирующая» политика России, рост Китая, терроризм, COVID-19 и изменение климата.

Самой важной задачей НАТО Остин назвал защиту населения и территории путем предоставления надежных средств сдерживания.

17 февраля в ходе пресс-конференции по итогам первого дня заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный альянс должен стать площадкой политического диалога всех «единомышленников НАТО» по противодействию России и Китаю.

15 февраля Столтенберг рассказал, что на министерской встрече НАТО он вынесет на обсуждение вопрос об увеличении финансирования военной активности НАТО у границ России.

На следующий день генсек подчеркнул, что диалог с Россией должен основываться «на силе, на твердости», но также возможно и даже необходимо настраивать взаимодействие с Россией. Противоречий в своем заявлении он не увидел.