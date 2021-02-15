Столтенберг назвал темы предстоящей конференции НАТО

Министры обороны стран НАТО обсудят в ходе видеоконференции 17–18 февраля расширение военного присутствия альянса в Ираке. Об этом 15 февраля в ходе брифинга, транслировавшегося на странице в Twitter, сообщил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг.

По его словам, речь пойдет и о подготовке новой стратегической концепции альянса. Кроме того, министры обороны НАТО обсудят увеличение финансирования военной активности альянса у границ России.

«Я предложу расширить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание наших сил и боевых групп на восточном фланге альянса», — отметил генсек альянса.

Ранее в феврале Столтенберг оценил перспективу вступления Украины в НАТО. По его словам, Киев должен продолжать реализовывать необходимые реформы, однако точная дата еще не определена.