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Столтенберг оценил перспективу вступления Украины в НАТО

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Украина должна продолжать реализовывать реформы, необходимые для вступления в НАТО, однако точная дата еще не определена. Об этом заявил во вторник, 9 февраля, генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

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«Дверь НАТО остается открытой. НАТО в 2008 году приняла решение относительно членства Украины и остается приверженной этому решению. Сейчас фокус должен быть на реализации реформ. Нужно продолжить реформы, чтобы обеспечить демократические политический контроль, институты и вооруженные силы», — сказал он. Запись пресс-конференции опубликована на сайте альянса.

Столтенберг также назвал Украину «одним из близких партнеров». Он подчеркнул, что чем ближе страна к стандартам НАТО, тем ближе она к членству.

«Я не могу назвать дату, но мы продолжим поддерживать Украину», — подчеркнул генсек.

В свою очередь Шмыгаль заявил, что Украина хочет расширить сотрудничество с НАТО в сфере безопасности в Черном море. Премьер также отметил, что Киев остается важным партнером НАТО, стремящимся присоединиться к альянсу.

В конце января Зеленский в интервью телеканалу HBO обратился к президенту США Джо Байдену и поинтересовался, почему Украина до сих пор не входит в НАТО. Он отметил, что надеется на помощь Вашингтона.

Комментируя это обращение, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что в НАТО понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для войны с Россией.

3 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что для членства в НАТО Киеву еще необходимо пройти два промежуточных этапа: получить план действий по членству и консенсусное решение всех стран-участниц.

Летом 2020 года Кулеба сообщил, что Украина получила расширенные возможности от НАТО, и выразил уверенность, что это «сделает обе стороны сильнее». Слова благодарности альянсу адресовал и украинский лидер Владимир Зеленский, который посчитал, что новый статус — это признание «вклада Украины в поддержание мира в мире».

Верховная рада Украины в 2014 году отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в конституции стремление вступить в ЕС и НАТО как основные цели внешней политики.

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