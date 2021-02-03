Глава МИД Украины объяснил отсутствие страны в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что для членства в НАТО Киеву еще необходимо пройти два промежуточных этапа: получить план действий по членству и консенсусное решение всех стран-участниц.

По его словам, не существует такой процедуры, как «подача заявки», вместо этого страна должна пройти «определенный путь». Первый этап пройден — на Бухарестском саммите в 2008 году альянс обещал, когда-нибудь принять Украину, заверил министр.

«Теперь есть два промежуточных этапа. Первый — получение плана действий по членству, это тот вопрос, который требует консенсусного решения, вопрос, который президент постоянно нарушает перед государствами-членами альянса, я его нарушаю. Пришло время выполнять обещание, данное на Бухарестском саммите. А второй — это консенсусное решение государств-членов альянса о том, что Украину принимают в состав НАТО», — заявил Кулеба в эфире «Пятого канала».

При этом глава украинского МИДа подчеркнул, что у президента страны Владимира Зеленского есть сформировавшееся убеждение о важности членства государства в ЕС и НАТО.

29 января Зеленский в интервью телеканалу HBO обратился к президенту США Джо Байдену и поинтересовался, почему Украина до сих пор не входит в НАТО. Он отметил, что надеется на помощь Вашингтона в ситуации на Украине. Комментируя данное обращение, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что в НАТО понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для войны с Россией.

12 июня 2020 года Кулеба сообщил, что Украина получила расширенные возможности от НАТО, и выразил уверенность, что это «сделает обе стороны сильнее». Слова благодарности альянсу адресовал и украинский лидер Владимир Зеленский, который посчитал, что новый статус — это признание «вклада Украины в поддержание мира в мире».

Украина стала шестой страной получившей статус партнера с расширенными возможностями. Это позволит Киеву получить больший доступ к внутренним программам и военным учениям НАТО. При этом не гарантирует вступления страны в альянс.

Верховная рада Украины в 2014 году отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в конституции стремление вступить в ЕС и НАТО как основные цели внешней политики.