Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В ООН положительно оценили продление СНВ-3
Политика
МИД ожидает от Запада открытости в допуске на судебные заседания российских дипломатов
Мир
Глава Евросовета созвал новый саммит ЕС по пандемии COVID-19
Экономика
Мантуров заявил об отсутствии планов масштабного госвмешательства в торговлю
Общество
Депутат Госдумы оценила возможность введения особого правового режима в Крыму
Мир
Посол РФ в США назвал возможные сферы сотрудничества двух стран
Мир
На Украине начали проверку боеготовности войск в Донбассе
Мир
Посол РФ отреагировал на заявления военных США о возможной ядерной войне
Экономика
Судно снабжения для «Северного потока – 2» отправилось в порт Мукран

Глава МИД Украины объяснил отсутствие страны в НАТО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что для членства в НАТО Киеву еще необходимо пройти два промежуточных этапа: получить план действий по членству и консенсусное решение всех стран-участниц.

Участь безучастия: США потратили более $1,3 млрд на украинскую армию
При этом до «урегулирования» крымского вопроса страну не примут в НАТО

По его словам, не существует такой процедуры, как «подача заявки», вместо этого страна должна пройти «определенный путь». Первый этап пройден — на Бухарестском саммите в 2008 году альянс обещал, когда-нибудь принять Украину, заверил министр.

«Теперь есть два промежуточных этапа. Первый — получение плана действий по членству, это тот вопрос, который требует консенсусного решения, вопрос, который президент постоянно нарушает перед государствами-членами альянса, я его нарушаю. Пришло время выполнять обещание, данное на Бухарестском саммите. А второй — это консенсусное решение государств-членов альянса о том, что Украину принимают в состав НАТО», — заявил Кулеба в эфире «Пятого канала».

При этом глава украинского МИДа подчеркнул, что у президента страны Владимира Зеленского есть сформировавшееся убеждение о важности членства государства в ЕС и НАТО.

29 января Зеленский в интервью телеканалу HBO обратился к президенту США Джо Байдену и поинтересовался, почему Украина до сих пор не входит в НАТО. Он отметил, что надеется на помощь Вашингтона в ситуации на Украине. Комментируя данное обращение, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что в НАТО понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для войны с Россией.

12 июня 2020 года Кулеба сообщил, что Украина получила расширенные возможности от НАТО, и выразил уверенность, что это «сделает обе стороны сильнее». Слова благодарности альянсу адресовал и украинский лидер Владимир Зеленский, который посчитал, что новый статус — это признание «вклада Украины в поддержание мира в мире».

Украина стала шестой страной получившей статус партнера с расширенными возможностями. Это позволит Киеву получить больший доступ к внутренним программам и военным учениям НАТО. При этом не гарантирует вступления страны в альянс.

Верховная рада Украины в 2014 году отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в конституции стремление вступить в ЕС и НАТО как основные цели внешней политики.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021