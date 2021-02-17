Столтенберг призвал сделать НАТО площадкой для противодействия РФ и КНР

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 17 февраля, заявил, что военный альянс должен стать площадкой политического диалога всех «единомышленников НАТО» по противодействию России и Китаю. Соответствующий призыв он сделал в ходе пресс-конференции по итогам первого дня заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.

«Мы должны больше использовать НАТО как платформу для консультаций и координации. Нам необходимо расширять политический и практический диалог со всеми одинаково мыслящими с нами государствами по всему миру, чтобы противостоять тем, кто не разделяет наши ценности, таким странам, как Россия и Китай», — сказал он на мероприятии, трансляцию которого вела в своем Twitter пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

15 февраля Столтенберг рассказал, что на министерской встрече НАТО он вынесет на обсуждение вопрос об увеличении финансирования военной активности НАТО у границ России.

На следующий день генсек НАТО сообщил о готовности альянса как к конфронтации с Россией, так и к сотрудничеству с ней.

Тогда же Пентагон заявил, что Россия представляет угрозу для всех членов Североатлантического альянса. Представитель минобороны США отметил, американские власти собираются продвигать свои интересы, при этом заставляя РФ «отвечать за их безрассудные и агрессивные действия».

В ответ первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин указал, что не Россия представляет угрозу для союзников НАТО, как считают в Пентагоне, а сам военный альянс угрожает России. Депутат при этом призвал «не будить лихо», указав, что как только кто-то попытается оказать на Россию давление с помощью вооруженных сил, для них Российская Федерация будет нести очень серьезную угрозу с необратимыми последствиями.