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В Госдуме порекомендовали союзникам НАТО «не будить лихо»

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Не Россия представляет угрозу для союзников НАТО, как считают в Пентагоне, а сам военный альянс угрожает России. Об этом 17 февраля в эфире НСН заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

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«Если руководство НАТО делает такие заявления, ничем не обоснованные, обвинительные, по сути дела, наступательные, то, конечно же, НАТО несет угрозу для РФ», — отметил он.

В свою очередь, Россия, по словам Шерина, не несет угрозы ни одной стране мира до той поры, пока они сами не начинают проявлять агрессию в отношении РФ.

«Как только кто-то принимает решение влиять на Россию с помощью вооруженных сил, для них Российская Федерация будет нести очень серьезную угрозу с необратимыми последствиями. Поэтому у нас есть пословица: «Не буди лихо, пока тихо», — добавил депутат.

Он также перечислил страны, которые наиболее агрессивно настроенные в отношении РФ.

«Это Прибалтика, Польша, Украина, которая стремится в НАТО. Сегодня Германия, которая пытается какие-то действия в экономическом плане производить. А по стратегическому потенциалу это, несомненно, Соединенные Штаты Америки», — сказал Шерин.

16 февраля Пентагон заявил, что Россия представляет угрозу для всех членов Североатлантического альянса. Представитель минобороны США отметил, американские власти собираются продвигать свои интересы, при этом заставляя РФ «отвечать за их безрассудные и агрессивные действия».

Ранее в этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о готовности альянса как к конфронтации с Россией, так и к сотрудничеству с ней.

При этом 15 февраля Столтенберг рассказал, что на министерской встрече НАТО он вынесет на обсуждение вопрос об увеличении финансирования военной активности НАТО у границ России.

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