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Лавров отметил ухудшение ситуации с безопасностью на Крайнем Севере
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Лавров отметил ухудшение ситуации с безопасностью на Крайнем Севере

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде, в ходе которых обратил внимание на ухудшение ситуации с безопасностью на Крайнем Севере. Об этом сообщается во вторник, 19 января, на сайте МИД РФ.

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«Констатированы бездоказательные обвинения России в «кибератаках», «шпионские скандалы», ухудшение ситуации с обеспечением безопасности на Крайнем Севере, в том числе в российско-норвежском приграничье. Акцентировано, что наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам чреваты негативными последствиями для Арктики», — говорится в заявлении.

Кроме того, стороны отметили необходимость преодоления негативной динамики торгово-экономического сотрудничества. Вместе с тем министры позитивно оценили состоявшиеся в 2020 году в режиме онлайн заседания двусторонних комиссий по ядерной и радиационной безопасности и по рыболовству.

Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по актуальным темам повестки Совета Безопасности ООН, в котором Норвегия заняла пост непостоянного члена на 2021–2022 годы, включая политическую и гуманитарную ситуацию в Сирии, Афганистане, Судане.

В октябре 2020 года министерство иностранных дел Норвегии назвало Российскую Федерацию организатором кибератаки на парламент страны.

В свою очередь в посольстве России в Осло сообщили, что Российская Федерация считает провокацией заявление властей Норвегии о том, что за кибератакой на парламент страны стоит Москва.

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