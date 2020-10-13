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Норвегия обвинила Россию в кибератаке на парламент страны

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Министерство иностранных дел Норвегии назвало Российскую Федерацию организатором кибератаки на парламент страны. Об этом 13 октября сообщает Aftenposten.

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О том, что РФ стоит за организацией кибернападения, сообщили министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде и министр обороны Франк Бакке-Йенсен в ходе выступления в парламенте.

«Это серьезный инцидент, который затрагивает наши самые важные демократические институты», — заявила Сёрейде. По ее словам, на якобы действия России указали службы безопасности и разведки.

Правительство Норвегии не указало на конкретные российские агентства и не привело доказательств кибератаки. Причина в том, что это раскроет защиту Норвегии и упростит совершение новых краж информации, отметили министры.

Парламент объявил о кибератаке 24 августа. В результате, добычей хакеров стала электронная почта, номера счетов, номера социального страхования, банковская информация и другая личная информация сотрудников и политиков норвежского парламента.

19 августа МИД Норвегии сообщил о решении выслать из страны российского дипломата в связи со шпионским скандалом, Москва заявила протест. В тот же день в Осло заявили о надежде на то, что высылка не отразится на ходе развития межгосударственных отношений двух стран.

В середине августа правоохранители Норвегии задержали гражданина страны, подозреваемого в передаче сведений иностранному государству. По данным силовиков, он неоднократно встречался с сотрудником российского посольства в этой стране.

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