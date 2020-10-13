Москва назвала провокацией заявление Осло о кибератаке России

Российская Федерация считает провокацией заявление властей Норвегии о том, что за кибератакой на парламент страны стоит Москва. Об этом 13 октября заявило посольство РФ в Осло на своей странице в Facebook.

«Считаем подобные обвинения [в адрес] нашей страны недопустимыми. Расцениваем произошедшее как серьезную преднамеренную провокацию, губительную для двусторонних отношений», — говорится в заявлении дипмиссии.

По данным посольства России в Норвегии, на российские государственные интернет-ресурсы ежегодно совершаются миллионы кибернападений из-за рубежа. Однако это не дает право обвинять власти стран их возможного происхождения.

Как напомнили в посольстве, в мае 2020 года Москва направила ноту в МИД Норвегии о том, что для расследования компьютерных инцидентов есть официальные каналы.

«Никакой реакции тогда не последовало, что свидетельствует о нежелании норвежских властей вести диалог. Вопрос — зачем тогда совместно с европейскими странами создавались профильные механизмы для реагирования, формировалась законодательная база?» — поинтересовались в российском посольстве.

Москва ожидает разъяснений от норвежской стороны.

Ранее во вторник министерство иностранных дел Норвегии назвало Российскую Федерацию организатором кибератаки на парламент страны. Атака произошла 24 августа. Представители правительства Норвегии не назвали конкретные российские агентства и не привели доказательств кибератаки.