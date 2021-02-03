В МИД России отметили низкий уровень военных угроз в Арктике

Уровень военных угрозы в Арктике в настоящее время низкий. Об этом заявил 3 февраля посол по особым поручениям МИД РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов.

«В Арктике нет проблем, требующих военного решения. Все вопросы могут и должны решаться за столом переговоров. Военные угрозы в регионе оцениваем в целом как относительно низкие», — сказал Корчунов в интервью «РИА Новости».

В то же время дипломат обратил внимание на участившиеся в регионе учения стран НАТО с привлечением неарктических государства. Однако опасений возникновения какого-либо вооруженного конфликта, по его словам, нет.

Дипломат отметил, что ослабление мер доверия в Арктике могут отбросить мир на несколько десятилетий назад к состоянию холодной войны. Кроме того, по его сведениям, прослеживаются попытки ряда стран перенести свои разногласия с другими государствами и на арктический регион.

В целом, как полагает Корчунов, будущее Арктики зависит, в том числе от того, насколько удачно получится выстроить международное сотрудничество.

Вместе с тем 19 января министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде, в ходе которых обратил внимание на ухудшение ситуации с безопасностью на Крайнем Севере. По его мнению, наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к российским границам чреваты негативными последствиями для Арктики.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в Арктике на период до 2035 года. В числе задач отмечается обеспечение суверенитета, сохранение Арктики как территории мира и стабильности, развитие Северного морского пути и обеспечение высокого качества жизни арктической территории РФ.