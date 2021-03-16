«Тор» не подарок: Дальний Восток защитят «зенитные автоматы»

Восточный военный округ получит ЗРК «Тор-М2» — одни из самых эффективных в мире средств противовоздушной обороны ближнего действия. Они сбивают самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые ракеты и даже малые квадрокоптеры. Новинка радикально повысит возможности войсковой ПВО на Дальнем Востоке. Комплекс полностью автоматизирован: расчету достаточно обнаружить на радаре цель и нажать кнопку. Дальше «Тор» сделает всё сам. Поэтому уникальный ЗРК у военных получил прозвище «автомат». Решение развернуть «Торы» актуально из-за планов размещения американских ракет в Японии, считают эксперты.

Дальневосточный рубеж

Принято принципиальное решение вооружить зенитные подразделения Восточного военного округа (ВВО) новейшими ЗРК «Тор-М2», рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Новые машины расширят возможности комплексов предыдущего поколения, имеющиеся сейчас в распоряжении ВВО.

Начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов уже сообщал о подписании крупнейшего контракта на поставки в войска «Тор-М2». До 2027 года на их закупку выделено около 100 млрд рублей.

В декабре прошлого года на коллегии в Минобороны командующий войсками Восточного военного округа Геннадий Жидко заявил об усилении ПВО в его регионе и размещении на Курильских островах дальнобойных комплексов С-300В4.

Как сообщали «Известия», в Приморье завершается создание объединенной системы противовоздушной обороны. На Сахалине и в материковой части переоснащены на зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» пять из шести полков. На Курилах помимо С-300В4 размещены комплексы «Тор-М1-2У».

В прошлом году специальный представитель президента США по контролю за вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон рассматривает в будущем возможность размещения ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности в Японии. Пентагон сообщил об испытаниях версии крылатых ракет Tomahawk наземного базирования. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что такой шаг может угрожать региональной безопасности.

— Усиление ПВО на Дальнем Востоке отражает общий приоритет противовоздушной обороны в российских программах вооружения, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Кашин. — Все части Сухопутных войск должны со временем получить новейшие системы всех классов. Совсем недавно на дальневосточные острова уже отправили современные дальнобойные комплексы С-300В4 и С-400. Укрепление восточных рубежей можно считать реакцией на рост напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В любом случае это своевременный и важный шаг, особенно актуальный на фоне заявлений о возможном размещении американских ракет в Японии. Хотя до сих пор неясно, осуществлятся ли эти планы. Японцы понимают, что им это будет дорого стоить в плане отношений с Китаем и с Россией.

«Тор» в квадрате

Как рассказывал в интервью «Известиям» главный конструктор ГосМКБ «Вымпел» Виктор Елецкий, главным отличием «Тор-М2» от вариантов предыдущего поколения стала новая зенитная ракета 9М338К. Разработчикам удалось сильно облегчить и упростить ее. В результате на боевой машине смогли разместить не восемь, а шестнадцать штук. Дальность поражения при этом выросла до 16 км, высота — до 10 км. Появилась возможность сбивать небольшие активно маневрирующие цели, обстреливая одновременно четыре из них.

В прошлом году разработчики сообщили также о глубокой модернизации средств связи боевой машины. Она получила возможность широкополосного подключения к вышестоящим командным пунктам. На расстоянии до 10 км машина способна получить по каналам радиосвязи всю информацию о воздушной обстановке. Цель теперь видна экипажу задолго до того, как он приблизится к ней на 32 км — максимальную дальность обнаружения собственного радара «Тора».

С внешним источником информации зенитный ракетный комплекс может дежурить даже с выключенным радаром, активируя его лишь для нанесения внезапного удара. Это позволяет «Торам» организовывать засады на авиацию и оставаться неуязвимыми для ракет, наводящихся на излучение радиолокаторов.

Модульная конструкция боевой машины позволила разработать версии «Тора» на самых разных шасси и в перспективе сделать его межвидовым. С ноября 2018 года арктические версии на базе двухзвенных вездеходов «Витязь» поступают на вооружение мотострелков Северного флота. Они уже оснащены новыми ракетами 9М338К.

Уже заявлено, что разрабатывается колесный вариант ЗРК для Сухопутных войск. В отличие от состоящих сейчас на вооружении вариантов, он сможет переправляться через водные преграды вплавь.

Самостоятельный боевой модуль «Тора» был опробован даже на боевом корабле. В 2016 году его закрепили на вертолетной площадке фрегата «Адмирал Григорович» и провели практические стрельбы в море. По заявлениям военных, им удалось успешно поразить ракету-мишень. Заявлялось, что так можно усилить противовоздушную защиту как боевых, так и вспомогательных кораблей. Работы над морским вариантом продолжаются.

Против новых угроз

Как и остальные комплексы войсковой ПВО малой дальности, первые версии «Торов» создавались для отражения атак вертолетов и самолетов противника. С самого начала они способны поражать и высокоточное оружие. Но в современных условиях комплексам пришлось столкнуться с новыми угрозами.

Осенью прошлого года немногочисленные «Тор-2МК» армянской армии с ракетами предыдущего поколения приняли участие в нагорнокарабахском конфликте с Азербайджаном. Комплексы понесли потери, но зарекомендовали себя как самое эффективное средство против ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) из всех использованных в ходе боевых действий.

После начала в 2018 году атак беспилотников на авиабазу Хмеймим в Сирии туда перебросили дополнительные зенитные ракетные комплексы российской армии, включая «Тор-М2». Вместе с «Панцирями» они стали основой ПВО ближней зоны и не дали дронам и ракетам противника причинить ущерб.

По данным генерал-лейтенанта Александра Леонова, «Тор-М2» сбили более 45 БЛА боевиков. За первые девять месяцев 2019 года военные отчитались также об уничтожении 27 выпущенных по авиабазе Хмеймим реактивных снарядов большой дальности. Для этого потребовалась 31 ракета комплексов «Панцирь-С1» и «Тор-М2».

Уже сообщалось, что по итогам применения в Сирии началась разработка новой малогабаритной дешевой ракеты для «Торов». Уничтожать самодельные и коммерческие модели дронов обычными боеприпасами экономически невыгодно.