«Триумф» на островах: усилена зенитная защита Сахалина и Курил

В последние месяцы Россия радикально усилила группировку средств противовоздушной обороны на дальневосточных островах. В дополнение к зенитно-ракетным комплексам малой дальности там разместили части, оснащенные дальнобойными С-400 и С-300В4. От каких угроз должны защищать эти оборонительные системы и достаточно ли их для безопасности Приморья — разбирался военный эксперт Антон Лавров.

Купол безопасности

Формирование объединенной системы противовоздушной обороны на приморском направлении в Восточном военном округе завершается, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Большинство полков ПВО уже получили и освоили новую технику.

На этой неделе Минобороны отчиталось о проведении на Курилах противодесантных учений. От стандартных маневров они отличались использованием дальнобойных противовоздушных систем С-300В4 и С-400 «Триумф».

«Триумф» на островах Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» на боевых позициях по охране воздушного пространства Приморья Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— В советское время на Сахалине стояла дивизия ПВО, а во Владивостоке, Комсомольске-на- Амуре и на Камчатке были целые корпуса , — рассказал «Известиям» экс-начальник зенитных ракетных войск ВВС России Александр Горьков. — Кроме того, Находку, Хабаровск и многие объекты прикрывали отдельные полки. И при этом порой мы думали, что на восточном направлении нам не хватает сил и средств. А в 1990-е под зенитно-ракетным прикрытием остались только Владивосток и Находка.

Зенитные ракетные полки на Сахалине и Камчатке восстановили лишь недавно. Но этих сил явно недостаточно. Нужно увеличивать контингент. Дальний Восток — приоритетное направление, там происходит непосредственное соприкосновение с американцами, рядом Япония, поэтому наращивать ПВО необходимо, сообщил эксперт. Помимо дальнобойных С-400 там надо разместить и современные системы средней и малой дальности, считает он. И такие шаги, по его мнению, в перспективе будут предприняты.

Японское усиление

Идею о возможности блокады Курильских островов накануне высказал в СМИ японский политолог и бывший дипломат Акио Каватао. При этом он признает, что торопиться с реализацией данного сценария не следует.

Самым дорогим в новом тысячелетии проектом развития Сил самообороны Японии стала программа обновления авиации. Летом прошлого года США одобрили продажу им партии из более чем сотни истребителей-«невидимок» пятого поколения F-35. Сделка обойдется в рекордные $23 млрд. 63 новых самолета заказаны в обычном сухопутном варианте, а 42 — в версии F-35B STOVL. Такие способны взлетать с короткой полосы и садиться вертикально, в том числе на корабли.

Япония сможет использовать F-35B с двух своих огромных эсминцев-вертолетоносцев класса Izumo. Фактически впервые после Второй мировой войны страна вновь получит в свое распоряжение авианосцы. Морская пехота и ВМС США уже адаптируют свои универсальные десантные корабли для размещения при необходимости 15–20 таких истребителей. Выбрала именно их для оснащения своего авианосца и Великобритания.

«Триумф» на островах Истребитель-«невидимка» пятого поколения F-35B Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense

Напротив южных Курильских островов расположен остров Хоккайдо — крупное сосредоточение авиабаз Японии. Там можно быстро развернуть F-35 любых версий.

Для оснащения новых истребителей японское правительство заказало у Норвегии крупную партию крылатых ракет Joint Strike Missile с дальностью до 500 км. В радиусе досягаемости вооруженных ими самолетов окажутся не только спорные архипелаги, но и континентальные территории Северной Кореи и других соседних стран.

Кроме активного переоснащения боевой техникой, Япония постепенно смягчает самоограничения на использование Сил самообороны вне пределов страны, что в перспективе сможет превратить их в полноценную армию. В 2015-м законы скорректировали, чтобы позволить применять эти силы для защиты союзников за рубежом. В 2018 году была сформирована первая амфибийная бригада быстрого развертывания. Фактически речь идет о восстановлении в стране морской пехоты. Впрочем, базируется она поблизости от спорных с Китаем островов Сэнкаку, а не рядом с Курилами.

Российское сосредоточение

В конце февраля 2021 года на боевое дежурство на Сахалине впервые заступил полк зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», усиленный ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С». Это стало наглядной демонстрацией усиления ПВО Сахалина и Приморья. На это современное оружие перешли все три полка 25-й дивизии ПВО, прикрывающей регион, включая города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.

Такая комбинация прекрасно приспособлена для перехвата дозвуковых крылатых ракет, особенно в случае применения их на полную дальность, когда боеприпас для экономии топлива забирается на большую высоту и хорошо виден на радарах. Заявлена для новых российских средств ПВО и возможность надежно обнаруживать американские самолеты-«невидимки».

Ранее на обладающие дальностью поражения до 400 км «Триумфы» переоснастили оба полка, защищающие Владивосток, главную военно-морскую базу Тихоокеанского флота и город Находка.

С конца прошлого года на Курилах развернули также модернизированную систему ПВО Сухопутных войск С-300В4. Вооруженную ими бригаду незадолго до этого сформировали в Биробиджане. Сначала технику отправили на острова в рамках учений по быстрому развертыванию войск, а затем военные сообщили о ее заступлении на боевое дежурство.

«Триумф» на островах Военнослужащий в кабине ЗРК «Тор-М2» Фото: РИА Новости/Константин Морозов

Кроме того, на Курилах и Сахалине есть и менее дальнобойные средства ПВО армейского корпуса. По сообщениям Минобороны, у него на вооружении имеются комплексы «Тор-М2У» и «Тунгуска-М».

В Южно-Сахалинске размещен командный пункт ПВО, который будет координировать работу истребителей и зенитчиков. На аэродромах острова Итуруп с 2018 года начали дежурство новейшие Су-35. Их первое развертывание вызвало резкую реакцию со стороны Японии, которая осталась без внимания. В 2019-м часть инспектировал Дмитрий Медведев, бывший тогда премьер-министром. На спутниковых снимках Курильской гряды по-прежнему можно увидеть дежурное звено современных боевых машин.

Развернутые в Приморье и на дальневосточных островах силы ПВО и истребителей уступают по численности группировке советских времен. Но их технический уровень несравнимо выше. Сейчас туда направлены лучшие из состоящих на вооружении образцов серийных систем противовоздушной обороны и истребительной авиации.