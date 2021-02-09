Заоблачный атлас: от крылатых ракет защитят электронные карты

Дивизии противовоздушной обороны в Калининграде и под Санкт-Петербургом первыми получили «облачные атласы». Это уникальная автоматизированная система работы с топографическими картами, 3D-моделями, а также со спутниковыми снимками местности. Новинка получила название «Единая автоматизированная система обеспечения геопространственной информацией (ЕАСО ГПИ)». Теперь командиры полков и дивизионов ПВО в режиме реального времени могут выбрать наиболее эффективные и безопасные позиции для своих зенитных систем, а также за считаные минуты рассчитать, откуда будет нанесен удар противника. Как считают эксперты, ЕАСО ГПИ радикально увеличивает боевые возможности российской ПВО.

Мобильная ПВО

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принято принципиальное решение сначала оснастить новинкой части и соединения ПВО.

Первыми в Воздушно-космических силах (ВКС) комплекты ЕАСО ГПИ получили дивизии ПВО Западного военного округа — 2-я Краснознаменная, которая защищает Санкт-Петербург и 32-я имени А.И. Покрышкина, дислоцирующаяся в Калининграде.

С помощью ЕАСО ГПИ зенитчики получили доступ к самой точной геопространственной информации: электронным картам, спутниковым снимкам и 3D-моделям местности. Скачивают они их по защищенным каналам связи, «военному интернету», из единой централизованной базы данных.

Ранее в Министерстве обороны заявили об успешном прохождении госиспытаний подвижного многоцелевого комплекса «Волонтер», который может заниматься составлением и уточнением трёхмерных и электронных карт. Для этого специальная машина на базе внедорожника «УАЗ-Патриот» может работать во взаимодействии с беспилотниками.

Как ранее сообщали «Известия», в составе 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа в декабре сформирован новый мобильный полк резерва, оснащенный зенитными ракетными комплексами «Панцирь-С». Он будет выдвигаться на угрожаемое направление в зависимости от сложившейся обстановки и действовать в том числе и рассредоточено.

Именно для действия подобных частей ПВО будет особенно полезна новая автоматизированная система, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Когда части ПВО годами находились на своих базах, такой функционал был не слишком востребован, — рассказал «Известиям» специалист. — Но сегодня противовоздушная оборона становится всё более мобильной. И командиру при выдвижении на позицию надо увидеть все потенциальные «мертвые зоны» для радаров, возможные направления подлета крылатых ракет и авиации, оптимальные точки для расстановки орудий. Имея под рукой актуальные трехмерные карты, сделать это гораздо проще. То, на что раньше требовались часы и дни, теперь займет считанные минуты.

По словам эксперта, новинка особенно актуальна в борьбе с крылатыми ракетами. При их запуске противник выбирает наиболее подходящие участки местности, где ракеты максимально скрыты от радаров. Но при наличии актуальных и точных 3D-моделей местности командир-зенитчик сможет найти эти «ракетоопасные направления» и прикрыть их огнем средств ПВО.

Цифровые крепости

ЕСАСО ГПИ — один из самых амбициозных цифровых проектов Минобороны. Для его реализации потребовалось несколько лет усилий по развитию военной IT-инфраструктуры.

Сейчас в составе ЕАСО ГПИ есть несколько уровней банков данных. В центральном и главном из них хранится вся информация, доступная Генштабу. Меньшие по масштабу — окружные и армейские базы картографических данных. Имеются также собственные хранилища уровня дивизии и бригады. Они получают ограниченные сведения о своих участках ответственности. Обмен информацией между разными уровнями происходит по защищённым каналам связи. При необходимости можно в режиме реального времени получить необходимые дополнительные данные и обновления.

В войска уже поступают образцы техники, способные напрямую работать с такими геоинформационными системами. Так, комплекс дистанционного минирования «Земледелие» может автоматически очерчивать координаты создаваемых заграждений на электронной топографической карте, которая потом пересылается в штаб средствами закрытой радиосвязи.

Как ранее сообщали «Известия», в Вооруженных силах создается сеть территориально распределенных катастрофоустойчивых центров обработки данных (ТрКЦОД). Именно в них будут храниться электронные карты и 3D-модели местности. Ее головной сегмент был создан в Южном военном округе.

Сеть из множества узлов должна работать при уничтожении нескольких и даже большинства из них. Для этого каждый сегмент будет максимально автономным и защищённым. Это не только надёжная охрана, но и собственные резервированные системы электропитания, охлаждения и пожарной безопасности.

Проверено на практике

До принятия на снабжение в 2016 году ЕАСО ГПИ каждый род и вид войск самостоятельно занимался вопросами топографического обеспечения. Это приводило к проблемам при их взаимодействии и несовместимости информации.

Новая единая система позволила задействовать средства разных родов войск для создания общей информационной картины. При формировании и обновлении электронных карт и 3D-моделей местности используют данные от оптических, инфракрасных, лазерных и радиолокационных датчиков. При этом они устанавливаются на разных платформах, включая спутники дистанционного зондирования Земли, боевые самолеты, беспилотники и корабли.

Министерство обороны сообщало, что военно-топографическая служба сыграла важную роль в российской операции в Сирийской Арабской Республике. К началу боевых действий в САР приходилось полагаться на картографическую основу 1970-1980 годов. Сразу же стартовало создание электронных и аналоговых карт для всей территории боевых действий. Для крупных городов разработали их подробные электронные планы.

Работа заняла длительное время, но ее результатами будут пользоваться не только российские военные. Наработками поделились с сирийскими союзниками, а также с гражданскими структурами страны.

Помимо военных задач, такая информация может пригодиться и в мирной жизни. В 2016 году сотрудники Российской академии наук при участии специалистов-топографов Минобороны создали точнейшую трехмерную модель 20 кв. км руин античной Пальмиры в Сирии. Памятник всемирного наследия был сильно повреждён террористами и боевыми действиями. Информация будет использоваться для проведения реставрационных работ и формирования его общедоступных «виртуальных слепков».