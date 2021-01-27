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ЗРК «Тор-М2» станет межвидовым и появится у ВМФ РФ

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Зенитно-ракетный комплекс малой дальности (ЗРК МД) «Тор-М2» в ближайшем будущем станет межвидовым, кроме того, у него появится корабельный аналог для Военно-морского флота РФ. Об этом сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона», которое будет опубликовано в январском номере.

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По его словам, в модельном ряду ЗРК появятся изделия на колесном плавающем шоссе. Он также напомнил, что с момента принятия на вооружение в 1986 году ЗРК «Тор» прошел три волны серьезных модернизаций, которые кардинально повысили его боевые возможности. Работы по совершенствованию комплекса непрерывно продолжаются, пишет «РИА Новости».

Начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ Александр Леонов 15 июня прошлого года рассказал, что в России идет разработка модификации водоплавающей версии комплекса ПВО «Тор-М2» на специализированном колесном шасси.

ЗРК семейства «Тор» — тактический комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной обороны войск и объектов на уровне дивизионного звена в районах их сосредоточения, во время ведения боевых действий и на марше, защиты стратегических объектов и элементов современного высокоточного оружия.

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