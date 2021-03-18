«Буду выступать, пока позволяет мое тело»

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. Как обычно, самой популярной частью соревнований станет турнир женщин-одиночниц. По итогам финала Кубка России на ЧМ в Швеции отобралась Елизавета Туктамышева, что стало одной из главных сенсаций сезона.

Уникальность в том, что она пробилась на главный турнир сезона в 24 года, хотя в современном женском фигурном катании балом правят девочки от 15 до 18 лет. Но именно Туктамышева сумела обойти в борьбе за квалификацию на ЧМ прошлогоднюю чемпионку Европы Алену Косторную и будет представлять нашу страну в столице Швеции вместе с другими лидерами мирового катания последних лет — Анной Щербаковой и Александрой Трусовой.

Для Елизаветы это всего второй в карьере чемпионат мира. Предыдущий был в 2015 году — тогда она завоевала золото. Незадолго до предстоящего мирового первенства Туктамышева представила новую коллекцию спортивного бренда Demix, а после мероприятия дала интервью «Известиям», в котором поделилась мнением о причинах своих нынешних успехов, рассказала о недавней откровенной фотосессии и работе со своим легендарным тренером Алексеем Мишиным.

— Во времена доминирования совсем молодых фигуристок из группы Этери Тутберидзе верили, что в возрасте за 20 лет имеете шансы поехать на чемпионат мира?

— Конечно! Я бы и не каталась, если бы не верила. Это неотъемлемая часть любого спортсмена. И буду выступать до тех пор, пока чувствую, что способна достигать таких результатов. Всегда надо стремиться к чему-то. Ну и удовольствие получать от процесса.

— За счет чего этот сезон стал для вас таким удачным?

— Не знаю. В жизни иногда что-то удается, что-то нет. Этот сезон удался. Какой-то из предыдущих не удавался. Что меня сподвигло добиться таких результатов, трудно сказать. Наверное, работа, настрой . Не могу ответить точно. Просто рада, что так сложилось.

— Что-то будете менять в своей программе?

— Каких-то серьезных изменений не будет. Возможно, поменяю один каскад в произвольной программе. Но не более того.

— В вашем возрасте насколько тяжело даются сложные элементы?

— Не могу сказать, насколько сложнее мне сейчас, чем раньше, так как я не исполняла четверные прыжки в раннем возрасте. Но психологически настроиться в юности легче, чем в зрелости .

Буду выступать2 Елизавета Туктамышева во время выступления на Гран-при по фигурному катанию Кубка «Ростелеком», 21 ноября 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— А как выучить четверной после 20?

— Нужно быть готовой к этому физически и эмоционально. Иметь хорошую технику на тройном прыжке. И для всего этого, конечно, нужна смелость .

— Готовы к жестким карантинным мерам на чемпионате мира?

— Да, конечно, готова. Но мы сами на протяжении всего сезона старались не выходить никуда, кроме катка и отеля. В любом случае всем придется соблюдать карантинные меры. И все будут в равных условиях.

— В Стокгольме вам придется выступать без российского флага и гимна. Сильно ли расстраивает эта ситуация?

— Думаю, любой спортсмен был бы этим расстроен, но такова реальность. Я стараюсь не обращать на это внимания и концентрироваться на своем выступлении. Для меня главное — показать там красивое уверенное катание.

— В бытовом плане пандемия сильно изменила вашу жизнь?

— Да нет, в целом не так сильно всё поменялось. Единственная проблема — очень хочется выехать в Европу. Но невозможность этого не сильно по мне ударила. В плане тренировок мы занимались онлайн. И я поняла ситуацию, поняла, как адаптироваться к ней. Я себя всё время дома занимала какими-то делами.

— А как отреагировали на невозможность перемещаться внутри города, ходить туда, куда хочется?

— Эмоциональная разница тут есть, но я к этому привыкла. Я и раньше по ходу сезона особо не выходила куда-то. Поэтому сейчас нет такого, что у меня идет какая-то ломка. Есть достаточно мероприятий, в которых участвую. Жизнь идет довольно активно, поэтому не переживаю из-за ограничений. В межсезонье — другое дело. Там сложнее. Но тоже старалась проводить время активно. Например, летом сходила на матч «Зенита» в Питере.

— Сильно отличалась атмосфера от доковидных походов на футбол?

— На самом деле та публика, которая смогла прийти на матч, так сильно поддерживала команду, что казалось, будто собрался почти весь стадион, а не 10–15%. Это было очень здорово!

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев Во время показательных выступлений на финале Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере, 9 декабря 2018 года

— На фигурном катании та же ситуация, когда число зрителей ограничено?

— Нас публика тоже очень тепло поддерживает и создает эффект полного зала. Да и вообще, спортсмен ко всему подстроится, даже к пустым трибунам. Но от возможности кататься на глазах у зрителей, пусть и не в заполненных стадионах, получила огромное удовольствие.

— Как вы пережили заражение ковидом?

— Всё протекало в нормальной форме. Я не уезжала в больницу, была дома с температурой до 37 градусов. Наверно, только пару дней она была чуть-чуть выше. Была просто слабость. И восстановление шло дольше, чем ожидалось . А так, знаю, что многие болеют гораздо сильнее. Поэтому могу сказать, что прошло всё даже в легкой форме.

— Обоняние пропадало?

— Да, вкусы и запахи не чувствовала. Да и сейчас некоторые из них чувствуются немного по-другому .

— Физические последствия ощущаются?

— Сейчас нет. Всё нормально, слава Богу.

— В последние годы в женском фигурном катании стали очень часто происходить переходы спортсменов от одних тренеров к другим. Почему вас это не коснулось?

— Просто у меня самый лучший тренер. Поэтому нет смысла куда-то переходить.

— За время сотрудничества с Мишиным были моменты, когда переход был возможен?

— Нет, не было. Если были какие-то проблемы, то я старалась просто больше в себе разбираться.

— В марте Мишину исполнилось 80 лет, из них он тренирует почти 40. За счет чего ему удается до сих пор оставаться актуальным?

— Потому что он прогрессивный тренер и идет в ногу со временем. За счет этого у него появляются новые технологии в тренировочном процессе . И Алексей Николаевич не останавливается на месте.

— В чем он изменился за время работы с вами?

— Сейчас тренировки стали немножко другие. Повысилась их интенсивность . В общении, в человеческом плане он вроде бы не изменился. Я не замечаю.

Буду выступать1 Во время выступления на командном турнире Кубка Первого канала по фигурному катанию, 6 февраля 2021 года Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Ощущали ажиотаж от вашей недавней откровенной фотосессии? Сильно увеличилось число подписчиков в соцсетях?

— На самом деле всё как-то спокойно прошло. После съемки был приток подписчиков, но не масштабный. И не заметила, чтобы какой-то большой шум вокруг меня был после этого .

— Долго решались на эту съемку?

— Наверное, пару дней размышляла. Всегда знала, что хотела бы сняться в чем-то подобном .

— Ощущения от такой профессиональной съемки отличаются от тех, когда делаете любительские фото на телефон и выкладываете в соцсетях?

— Да нет. Я, во-первых, не так много фото делала и выкладывала в соцсети. Во-вторых, на съемочной площадке стояла спокойная добродушная атмосфера.

— Вы для себя отмерили, до какого возраста готовы продолжать карьеру?

— Посмотрим. Не могу ничего точно сказать. Конкретной цели кататься до определенного возраста у меня нет. Буду выступать, пока позволяет мое тело.

— Задумывались, чем займетесь после завершения карьеры?

— Мне бы хотелось остаться в фигурном катании, быть в медиа . Но, насколько это реально, мы узнаем только через какое-то время. Сейчас планов не строю.

— Не хотели бы повторить путь Алины Загитовой и вести шоу на телевидении?

— Ничей путь повторять не собираюсь. Но посмотрим, как всё пойдет. Не знаю, насколько я могу вести шоу, но с удовольствием бы в этом поучаствовала.

— Есть понимание, что нужно сделать, чтобы попасть на Олимпиаду следующего года в Пекине?

— Надо всегда совершенствоваться. В принципе есть уже мысли, как надо будет работать в олимпийский сезон. Но об этом пока рано говорить. Посмотрим, как это всё будет реализовано.