«Мы забыли, что мужчины у нас тоже умеют кататься»

В результате проходящего в Сочи третьего этапа Кубка России по фигурному катанию на чемпионат страны отобрались три спортсменки. Это Анна Щербакова, Дарья Усачёва и Анна Фролова. Но самым обсуждаемым событием старта вновь стало судейство. Одни эксперты уверены в том, что чемпионка мира – 2015 Елизавета Туктамышева заслужила более высокие баллы за короткую программу, другие — что ученицы Этери Тутберидзе заняли первое и второе места абсолютно заслуженно. В интервью «Известиям» серебряный призер Олимпийских игр – 1980 Сергей Шахрай пояснил оценки Туктамышевой и отметил возрождение мужского одиночного катания в России.

— Что вы думаете о дискуссии вокруг оценок Елизаветы Туктамышевой за короткую программу?

— Я не очень понимаю весь этот ажиотаж. Те, кто говорят, что Туктамышева заслужила более высокие оценки за короткую программу, поддаются эмоциям. Надо просто внимательнее изучать современные правила нашего фигурного катания. И тогда не будет никаких споров. Елизавета прыгнула один тройной аксель — ей поставили за него высокие баллы. В каскаде был недокрут и ошибки, были вращения не четвертого уровня, и ей поставили меньше, чем конкуренткам. Лиза каталась медленнее, чем другие спортсменки, недостаточно выразительно, это тоже заметили судьи. Но это ее первый старт в сезоне, так что всё объяснимо. Откуда берутся разговоры о заговорах, не могу понять.

— То есть судейство было на высшем уровне?

— На этапах Кубка России в этом сезоне судьи стараются ставить оценки исключительно по существующим правилам. И не забывайте, что это не балет. Тут не идет речь о том, понравилось нам выступление или нет. Есть определенные критерии. Спортсмены группы Тутберидзе вкладываются во все элементы, которые не требуют большого риска. Поэтому, когда под стрессом они совершают ошибки в прыжках, то не сбиваются и делают все остальные компоненты, включая вращения, на отлично, получая за них высокие оценки. Плюс никто не отменял закон: хочешь выиграть — катайся на три головы выше остальных. Тренируйся в три раза больше. И все, кто сейчас пытаются защитить Туктамышеву, это правило прекрасно знают.

— Что думаете о выступлениях Анны Щербаковой? Они получились не такими яркими, как на первом этапе в Сызрани?

— Смотрите: параллельно этапу Кубка России в Сочи проходил этап Гран-при Skate America, где был полноценный чемпионат США. И было четко видно, что лучшие девушки из США выглядят гораздо бледнее наших топ-фигуристок. Да и мужчины не впечатлили, тот же двукратный чемпион мира Нэтан Чен. Так что этот год для всех спортсменов очень непростой. Подготовка пошла не как обычно, все пытаются компенсировать недостаток тренировок огромным желанием, но это не всегда приводит к идеальным выступлениям.

Второй фактор — все соревнования имеют значения, но такие старты, как Кубок России, созданы для того, чтобы подготовиться к главному турниру. В этом году — это чемпионат России и как апогей сезона-2020/21 — чемпионат мира и Европы. Щербакова и Трусова целенаправленно готовятся к этим стартам. Поэтому я предлагаю всем спокойнее относиться к этапам Кубка России, не делиться на лагеря из-за судейства, не скандалить. Это лишнее. Хорошего выступления от спортсменов мы можем требовать на чемпионате России, где будет борьба за путевки на международные старты. Конечно, и сейчас все стараются, никто специально не делает ошибок. Но, поверьте, нереально держать суперформу с октября по март.

— А что скажете про 14-летнюю Дарью Усачёву, которая завоевала путевку на чемпионат России?

— Вопрос в том, примет ли Даша участие в чемпионате России. По возрасту, в отличие от международных стартов, она может поехать в Челябинск, но я не знаю, какие задачи перед ней ставит тренерский штаб. Так что трудно загадывать. Могу только сказать, что она выглядит достойно и точно не испортит праздник фигурного катания на чемпионате России. Наоборот, Даша потреплет нервы более взрослым девочкам.

— У мужчин тоже было интересное противостояние в Сочи. Что скажете о победе Михаила Коляды?

— Миша перешел к новому тренеру (Алексею Минину. — «Известия»), работает в другом режиме и заметно, что обретает уверенность в себе. Многие говорили о таланте Коляды, но ставили ему в упрек недостаток стабильности на соревнованиях. Да, в произвольной программе в Сочи он сделал «бабочку», но после этой ошибки не раскис, а продолжал бороться и справился с остальными элементами программы. Раньше Коляда мог всё бросить и не докатывать.

К тому же в этом году у него очень сильные короткая и произвольная программы. При предыдущем тренере, при всем уважении к Валентине Чеботаревой, последние несколько лет программы у Миши были слабенькие. Хотя базу она поставила ему достойную. Хочу пожелать ему успеха, чтобы фигурист еще больше раскрылся. Под руководством такого титулованного тренера всё в его руках.

— Многие еще отмечали 17-летнего Андрея Мозалёва, который стал вторым на этапе…

— Для меня выступления Андрея — это настоящее открытие. Он чемпион мира среди юниоров, но в первый же год, соревнуясь со взрослыми, Мозалёв дарит нам яркое шоу. Он четко справляется со сложными элементами, катает интересные программы. Думаю, появился очень самобытный фигурист, который может достигнуть высочайшего уровня и конкурировать с лидерами мирового фигурного катания.

— Что скажете про первое выступление Дмитрия Алиева после долгого перерыва?

— Я рад, что он вернулся и сразу попал на подиум, он выглядел вполне достойно. Пока, наверное, это его потолок, но если не помешают старые травмы, Дмитрий подойдет к чемпионату России как один из претендентов на медали.

— На первых двух этапах еще ряд фигуристов показали себя очень достойно: Ковалёв, Гуменник…

— Согласен. Сейчас появилась целая плеяда молодых, одаренных фигуристов. Им хочется пожелать избежать травм и побольше уверенности на льду. А высокая конкуренция поможет им достичь результатов на международных стартах и радовать нас так же, как девочки. Это приятно, потому что в последние годы мы забыли, что мужчины у нас тоже умеют кататься.