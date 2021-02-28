Золотые коньки: Туктамышева отобралась на ЧМ впервые с 2015 года

В финале Кубка России обошлось без громких сенсаций. 14-летняя Камила Валиева ожидаемо победила в женском одиночном катании, несмотря на два падения с четверных прыжков. Второе и третье места заняли ее ровесницы — Майя Хромых и Дарья Усачёва. Правда, из-за возраста они не претендуют на участие в мировом первенстве среди взрослых. Так что на ЧМ отправится Елизавета Туктамышева — впервые с 2015 года. В танцах на льду чемпионы Европы Виктория Синицына / Никита Кацалапов более чем на 20 баллов опередили своих ближайших конкурентов, а в соревновании пар равных не было дуэту Анастасия Мишина / Александр Галлямов. Отчасти достойная конкуренция получилась у мужчин, хотя никто и не смог показать чистую программу. Победа осталась за учеником Алексея Мишина Евгением Семенковым.

Сложный выбор

Первыми в оба дня катались одиночники — их выступления в этом сезоне похожи на синусоиду: то дают надежду на светлое будущее в мужском одиночном, то заставляют опуститься как будто на самое дно. Финал Кубка России прошел по второму сценарию — произвольные вообще никому не удались на 100%, так что федерации придется решать очередную головоломку, кого же отправить на чемпионат мира.

Золотые коньки_2 Дмитрий Алиев выступает с короткой программой в мужском одиночном катании в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Можно буквально вытаскивать из шляпы имена — кто попадется, тот и едет. Чуть меньше вопросов, пожалуй, только по чемпиону Европы Дмитрию Алиеву. Он был главным претендентом на поездку. Фигурист уверен в себе, получает высокие оценки, у него есть международный опыт — мешает только то, что прокаты уверенными не получились. В первую очередь из-за проблем со здоровьем.

По идее, ехать может ученик Мишина Евгений Семененко, только из международных стартов он был на паре турниров, а на юниорском этапе Гран-при — вообще в 2017 году. Петр Гуменник, который стал вторым, и вовсе признался, что не рассчитывает на поездку. Мол, пока не готов к такому серьезному турниру. Остальные не дотянули до Швеции — серебряный призер чемпионата России Макар Игнатов только восьмой, чемпион мира Андрей Мозалёв — четвертый.

Золотые коньки_1 Евгений Семененко выступает с произвольной программой в мужском одиночном катании в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве Фото: РИА Новости/Владимир Песня

В парах, вероятно, всё уже ясно — Анастасия Мишина / Александр Галлямов поедут на чемпионат мира. В Москве у них получился смазанным только тройной тулуп, а всё остальное было выполнено на отлично. По оценке даже и не скажешь, что у них были какие-то помарки. Главные соперники в отборе Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, возможно, выдали лучший прокат в карьере, но оценка в произвольной всё равно на семь баллов меньше. А в короткой и вовсе случилось падение.

Сюрприз от Туктамышевой

Женское одиночное — главная интрига последних лет и этого старта в частности. По сути, цель турнира — сформировать команду на чемпионат мира. И здесь за путевку бились Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и чисто технически Елизавета Нугуманова, которая стала третьей среди взрослых девушек на национальном первенстве.

Косторная смотрелась достаточно бледно из-за последствий коронавируса и травм, мучающих спортсменку целый сезон. В короткой не получился каскад, в произвольной не хватило уровней, отточенности в прыжках и одного оборота в каскаде. Обе программы у Алены были новыми — как она призналась, эти постановки нравятся ей больше предыдущих.

Золотые коньки_4 Алена Косторная выступает с короткой программой в женском одиночном катании в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Елизавета Туктамышева откатала свои программы увереннее всего в сезоне — в короткой была тройка на выезде с акселя и недокрут в четверть в каскаде. В произвольной — степ-аут с сольного акселя и недобор по уровням. Но самое обидное — это обнуление вращения в концовке программы, когда фигуристку просто захлестнули собственные эмоции и реакция зала. Этим элементом она проиграла бронзу финала кубка России, но по сумме, похоже, выиграла путевку на чемпионат мира. Впервые с 2015 года. Окончательное решение будет в понедельник, 1 марта. Впрочем, наставник чемпионки мира – 2015 в этом не сомневается.

— Понравился прокат Лизы, очень рад, что она едет на чемпионат мира, — отметил в беседе с «Известиями» Алексей Мишин. — Сегодня был яркий, интересный день, который показал нам, по сравнению с мужчинами, праздник феминизма. Есть планы по усложнению программы на чемпионат мира, но вам я о них не скажу.

Золотые коньки_5 Елизавета Туктамышева выступает с короткой программой в женском одиночном катании в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Самое яркое событие очередного московского турнира — это выступление Майи Хромых, которая впервые в карьере не то что приземлила квад на соревнованиях, а сразу два. Как тут не вспомнить похожую ситуацию с чемпионкой России Анной Щербаковой, которая долгое время не могла исполнить четверной лутц, поэтому ей вставили два в программу. И после этого у Ани они стали получаться. Майя на этом турнире даже выиграла произвольную программу.

— Майя Хромых сегодня была просто блистательна, — сказал «Известиям» двукратный призер Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин. — Знаю, что у нее получались иногда такие прокаты на тренировках, но никогда еще на соревнованиях. Она показала, что при условии двух четверных она может бороться с кем угодно и когда угодно. Молодцы, что сейчас пробуют эти элементы. Потом просто на это не будет ни времени, ни сил, надо пробовать сейчас.

Золотые коньки_3 Майя Хромых выступает с короткой программой в женском одиночном катании в финале Кубка России по фигурному катанию в Москве Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Камила Валиева и Дарья Усачёва явно выступили не в свою силу — Камила попробовала четверной сальхов, но в итоге не получился ни он, ни тулупы. А у Даши было много мелких помарок. Но по итогу всё равно три ученицы Этери Тутберидзе оказались на пьедестале — так же, как раньше были Косторная, Трусова и Щербакова.

В танцах всё ожидаемо — выиграли Виктория Синицина / Никита Кацалапов, которые теперь и должны поехать на чемпионат мира бороться за золото.