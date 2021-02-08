Российские фигуристы выступят на ЧМ с измененной эмблемой

Представители Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) выступят на чемпионате мира в Стокгольме с подкорректированной эмблемой. Об этом в понедельник, 8 февраля, рассказал президент ФФККР Александр Горшков.

По его словам, новый вариант эмблемы был согласован с Международным союзом конькобежцев (ISU).

«Наша эмблема будет использоваться на шевроне, на форме и на флаге команды. Это подкорректированный логотип нашей федерации, в котором убрано письменное название — ФФККР на русском и на английском языках, они будут заменены на аббревиатуру на английском языке», — цитирует Горшкова ТАСС.

В декабре 2019 года исполком WADA лишил российских спортсменов права участия в крупных международных соревнованиях. Страна не может принимать крупные турниры в течение четырех лет. Российские атлеты могут выступать только под нейтральным флагом.

В январе 2020 года WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд CAS для разрешения спора с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по вопросу санкций в отношении спортсменов из России.

Согласно решению CAS, о котором стало известно в декабре прошлого года, российские атлеты не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.

Кроме того. Россия лишается права до конца указанного срока проводить Олимпийские, Паралимпийские игры и мировые первенства. Представители правительства России не смогут посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет. Вдобавок к этому РУСАДА должно выплатить штраф.