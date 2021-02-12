Сборную России по фигурному катанию на ЧМ в Швеции назовут FSFR

Российская сборная по фигурному катанию на чемпионате мира в Швеции будет именоваться аббревиатурой FSFR (Figure skating federation of Russia). Об этом заявил «РИА Новости» президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков в пятницу, 12 февраля.

«Будет именно такая аббревиатура», — сказал он.

Кроме того, ФФККР одобрила музыкальный фрагмент из концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского в качестве музыкального сопровождения награждения российских фигуристов на ЧМ и направила инициативу Международному союзу конькобежцев (ISU).

«Федерация фигурного катания на коньках России, проконсультировавшись с нашими ведущими специалистами Еленой Чайковской, Татьяной Тарасовой, Тамарой Москвиной, Алексеем Мишиным, согласилась с идеей использования в качестве замены гимна на награждении наших фигуристов на чемпионате мира Первого концерта Чайковского», — сказал Горшков.

Накануне «Известия» писали, что ISU одобрил предложение Союза конькобежцев России использовать эту тему Чайковского для награждения представителей российской конькобежной сборной России и шорт-треку на чемпионатах мира.

Как сообщила ФФККР 8 февраля, россияне выступят на соревнованиях в Стокгольме с подкорректированной эмблемой. Из нее убрали полное название федерации и оставили только аббревиатуру на английском языке.

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены не могут выступать до середины декабря 2022 года под своим гимном и флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

ЧМ-2021 года по фигурному катанию запланирован на 22–28 марта в Стокгольме.