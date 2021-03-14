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Французский историк перечислил стереотипы о россиянах

Французский историк перечислил стереотипы о россиянах

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Историк и специалист по туризму Лоран Тиссо перечислил стереотипы о россиянах за границей. Об этом он рассказал изданию Le Figaro в пятницу, 12 марта.

По его словам, ранее сформировавшиеся образы о гражданах определенной страны в основном предстают в виде «бабников-итальянцев», французов, от которых плохо пахнет, малообразованных американцев, пьющих британцев и бескультурных китайцев и немцев.

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В отношении россиян он определил такие стереотипы, как «шумные», «грубые» и «асоциальные». Тиссо отмечает, что в данном случае большую роль на формирование стереотипов оказало действие исторической направленности РФ, которая долго «была замкнута в себе». После того как были открыты границы в Европу, жители России принялись «несколько реваншистским настроем наверстывать упущенное время».

Кроме того, историк говорит о том, что иностранцы, по его словам, отождествляют российских олигархов с людьми, которые «не могут жить без шуб и дорогих часов». В общении они «говорят, что думают», за что обычно окружающим становится неловко.

В марте прошлого года китайский турист Лю Сяошунь поделился впечатлениями от путешествия по России. По его словам, он был впечатлен высоким ростом и крепким телосложением россиян, которые на него оказали «психологическое давление». Кроме того, его удивили серьезность и неулыбчивость жителей РФ.

6 июля 2018 года президент России Владимир Путин заявлял о том, что зарубежные болельщики, приехавшие на ЧМ-2018, смогли разрушить некоторые неверные представления о России. Благодаря им многие стереотипы потеряли актуальность.

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