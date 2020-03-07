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Турист из Китая пожаловался на неулыбчивость россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Китайский турист Лю Сяошунь поделился на портале Sohu впечатлениями от путешествия по России. По его словам, он был удивлен серьезностью и неулыбчивостью россиян.

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Лю Сяошунь отметил, что захотел узнать самую большую страну в мире, являющуюся другом Китая, поближе. При этом он рассказал, что многие иностранцы считают Россию «жесткой», а ее жителей воинственными.

«Я помню, что самое глубокое впечатление во время моей первой поездки в России на меня произвела неулыбчивость русских: они как будто бы совсем не умеют улыбаться, большую часть времени ходят с равнодушными лицами», — пишет турист.

В то же время его впечатлили высокий рост и крепкое телосложение россиян, которые на него оказали «психологическое давление».

Тем не менее Сяошунь уверен, что на деле россияне совсем не равнодушные. Ему с радостью приходили на помощь, когда он спрашивал дорогу или просил о чем-то, но делали это всё равно с серьезным видом, пишет китаец.

В конце своего путешествия Сяошунь всё же разгадал секрет неулыбчивости россиян. Как рассказали ему друзья, постоянная улыбка на лице жителями России воспринимается как признак глупости.

«По этой причине русские будут смеяться только тогда, когда это нужно, и без необходимости не будут улыбаться», — добавил Сяошунь.

В декабре иностранные туристки поделились впечатлениями от путешествия по России в одиночестве. Девушки отметили, что всегда чувствовали себя в безопасности.

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