Путешественник из Китая объяснил причину русской мощи

Путешественник из Китая на портале Sohu поделился впечатлениями от поездки по России и рассказал, почему «русский народ такой могучий».

По словам мужчины, он давно знаком с русской культурой и, отправившись в долгожданное путешествие по России, сделал более 2 тыс. фото, а также открыл для себя интересные факты как о стране, так и о русских людях.

Из рассказа путешественника следует, что его очень впечатлила история России: реформы Петра I, золотой век Екатерины II, упадок после Октябрьской революции и жестокая Великая Отечественная война.

Отметил турист и важность духовности россиян.

«Церковь воплощает священную веру в сердцах россиян, которые верят, что духовная сила всегда сильнее физической», — говорится в статье.

Кроме того, мужчину поразили уважение жителей России к памяти о Великой Отечественной войне, интерес детей к истории, а также отношение к Санкт-Петербургу.

«Русские ревностно оберегают и защищают этот великий город. Они делают всё возможное, чтобы сохранить исторические достопримечательности и поддерживать традиционный архитектурный стиль города», — пишет он.

По словам путешественника, Россия разумно относится к своим природным богатствам. Например, законодательство запрещает вырубать деревья.

После всего увиденного мужчина пришел к выводу, что хоть россияне иногда и упрямы, они уверены в себе и любят свою страну, поэтому даже Наполеон, когда-то покоривший всю Европу, потерпел поражение в России. В этом он увидел и одну из причин победы СССР в Великой Отечественной войне.

«Больше всего нас поразили их дружеские улыбки, серьезность молодежи и искренняя радость детей. <...> Патриотичные, уверенные в себе, выносливые, образованные — вот почему русский народ такой могучий», — заключил турист из Китая.

7 января сообщалось, что эксперты Британского общества бэкпекеров (BBS) включили РФ в список стран для любителей приключений.