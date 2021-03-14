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Кравчук обвинил Россию в «нежелании мира»

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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россия якобы не хочет мира, а переговоры в «нормандском» и «минском» форматах находятся в тупике.

«Начиная с сентября прошлого года ни один из вопросов не решен, а наоборот, даже те вопросы, которые поднимались, не решены, по которым уже были договоренности. Они заблокированы под видом новых предложений, механизмов, а на самом деле это только отвлечение от главного вопроса — урегулирования ситуации в Донбассе», — цитируют его «Новости Донбасса» 14 марта.

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По словам Кравчука, Россия якобы изучает мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе, который был предложен Украиной Францией и Германией, хотя продолжает отрицать его существование.

Речь идет о доработанных, 10 марта, Киевом мерах, которые, по словам главы офиса украинского президента Андрея Ермы, отвечают духу минских соглашений и соответствуют нормам международного права. Он также говорил о том, что теперь этот план ждет одобрения со стороны России. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не владеют информацией о данных предложениях.

13 марта бывший президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что в Донбассе может начаться широкомасштабный конфликт. По его словам, в связи с такой вероятностью он выступает за привлечение к переговорам США. Как полагает политик, конфликт на юго-востоке Украины — вопрос не украинский и даже не европейский.

12 марта в российском МИДе предостерегли Украину от попыток эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва призывает Киев перестать выдумывать новые договоренности и документы по урегулированию ситуации и добросовестно отнестись к выполнению обязательств по Минским соглашениям.

11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уровень напряженности на линии соприкосновения в Донбассе повысился и Москва выражает обеспокоенность сложившейся обстановкой.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в том числе обсуждается на встречах контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются вестись перестрелки.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва многократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с Луганской и Донецкой народными республиками.

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