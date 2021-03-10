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В ДНР раскритиковали план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе

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План по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, который анонсирует Киев, является очередной попыткой не выполнять минские соглашения. Об этом 10 марта заявила глава МИДа самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

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«Если Киев действительно хочет этот мир возобновить, то нужно не выдумывать некие способы «модернизации» минских соглашений, не пытаться заменить их новыми «сценариями» или подменить четко зафиксированный комплексом мер особый статус Донбасса законами об интернировании, переходном правосудии, коллаборационизме и прочими оторванными от реальности терминами», — цитирует пресс-служба МИДа слова Никоноровой.

Глава МИД ДНР отметила, что Украине стоит вести работу по реализации достигнутых соглашений и разработать меры для прекращения огня. Никонорова отметила, что власти Украины продолжают обстреливать населенные пункты Донбасса и игнорируют любые предложения ДНР по усилению режима прекращения огня.

«На публике украинские представители вовсю занимаются шантажом, рекламируя свои якобы мирные инициативы, но по сути угрожая войной», — добавила Никонорова.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не владеют информацией о новом плане мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко также сообщил, что Россия готова принять меры для того, чтобы конфликт в Донбассе не вернулся в горячую фазу.

Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал заявления властей Украины о готовности к мирному урегулированию ситуации в Донбассе частью внутриполитической компании президента страны Владимира Зеленского.

Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев доработал план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Парижем и Берлином. По его словам, новый конкретный план отвечает духу минских соглашений и соответствует нормам международного права. Он также добавил, что теперь этот план ждет одобрения со стороны России.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота на Украине. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки.

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