Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
В Кремле назвали обоснованным решение РКН о замедлении работы Twitter
Мир
Пашинян предложил президенту кандидатуру на пост начальника Генштаба ВС
Интернет
«Ростелеком» объяснил сбои в работе своих сервисов
Мир
Кения зарегистрировала «Спутник V»
Мир
Песков прокомментировал сообщения о новом плане урегулирования в Донбассе 
Политика
МИД РФ назвал австралийскую передачу о России злонамеренной пропагандой
Общество
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Пензенской области
Общество
Опубликованы кадры задержания главы минздрава Алтая Коваленко
Интернет
Пользователи Qiwi пожаловались на сбои в работе сервиса в России
Сюжет:

Песков прокомментировал сообщения о новом плане урегулирования в Донбассе 

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кремле не владеют информацией о новом плане мирного урегулирования ситуации и в Донбассе. Об этом в среду, 10 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выстрел в перемирие: с чем связано новое обострение в Донбассе
Порошенко потребовал вернуть украинских солдат в окопы

Таким образом он прокомментировал заявление главы офиса украинского президента Андрея Ермака о том, что Украина доработала предложенный Германией и Францией план урегулирования.

«Я не имею никакой информации о существовании такого плана», — сказал представитель Кремля.

В Министерстве иностранных дел России ранее также указали, что не обладают данными, подтверждающими слова Ермака.

12 января в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки» по украинскому урегулированию. Как отметил замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак, встреча была полезной, но окончательных решений пока не принято.

На следующий день глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны настаивают на проведении встречи в нормандском формате на уровне глав государств, но якобы из-за России она откладывается.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский 15 января в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что прогресс в мирном урегулировании ситуации в Донбассе практически отсутствует.

23 декабря Песков указал, что сроки проведения нового саммита лидеров в нормандском формате можно будет обсуждать только после реализации Киевом договоренностей предыдущей встречи.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021