Песков прокомментировал сообщения о новом плане урегулирования в Донбассе 

В Кремле не владеют информацией о новом плане мирного урегулирования ситуации и в Донбассе. Об этом в среду, 10 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление главы офиса украинского президента Андрея Ермака о том, что Украина доработала предложенный Германией и Францией план урегулирования.

«Я не имею никакой информации о существовании такого плана», — сказал представитель Кремля.

В Министерстве иностранных дел России ранее также указали, что не обладают данными, подтверждающими слова Ермака.

12 января в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки» по украинскому урегулированию. Как отметил замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак, встреча была полезной, но окончательных решений пока не принято.

На следующий день глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны настаивают на проведении встречи в нормандском формате на уровне глав государств, но якобы из-за России она откладывается.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский 15 января в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что прогресс в мирном урегулировании ситуации в Донбассе практически отсутствует.

23 декабря Песков указал, что сроки проведения нового саммита лидеров в нормандском формате можно будет обсуждать только после реализации Киевом договоренностей предыдущей встречи.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.